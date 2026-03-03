W Polsce był wielką gwiazdą, teraz dołączył do Rosjan. Kibice wściekli. "Nigdy nie wracaj"

Doświadczony zawodnik pochodzący z miejscowości Bushmills najlepsze lata kariery ma już za sobą, ale patrząc na jego przeszłość w mieszanych sztukach walki, może być dumny ze swoich dokonań. Na swoim koncie ma bowiem dziewięć występów w największej federacji MMA na świecie, a więc w amerykańskim UFC, co dla wielu zawodników jest marzeniem. Polscy fani kojarzą go przede wszystkim z walk w KSW, gdzie był nawet tymczasowym mistrzem wagi lekkiej.

Norman Parke został zapamiętany głównie z walk z Mateuszem Gamrotem, podczas których nie brakowało kontrowersji i niekoniecznie odpowiednich zachowań Irlandczyka. Po drugim starciu z "Gamerem" w 2020 roku Parke na moment zniknął z polskiej sceny MMA, ale wrócił w dość niespodziewany sposób. Dołączył bowiem do freak-fightów i walczył zarówno w FAME jak i w PRIME.

Wielka burza po decyzji Parke. Dołączył do rosyjskiej federacji

Jego ostatni występ na gali FAME miał miejsce w lipcu ubiegłego roku podczas gali FAME 26: Gold. W kick-boxingu przegrał wówczas z Alberto Simao. Wydawało się, że kolejne starcie Parke w FAME jest jedynie kwestią czasu. Obecnie nie zanosi się jednak na to, aby Irlandczyk miła szybko wrócić do Polski, o ile w ogóle będzie miało to jeszcze kiedykolwiek miejsce. A może mieć na to wpływ ostatnia decyzja reprezentanta Irlandii Północnej.

Parke poinformował w mediach społecznościowych, że dołączył do nowej federacji. I nie byłoby w tym nic dziwnego i szokującego, gdyby nie fakt, że został zawodnikiem ACA. Absolute Championship Akhmat - w skrócie ACA - to największa rosyjska federacja mieszanych sztuk walki. W przeszłości federacja miała w swoich szeregach wielu Polaków oraz gościła w polskich halach. Sytuacja zmieniła się jednak po wybuchu wojny na Ukrainie.

Obecnie gale ACA odbywają się głównie w Rosji, a także na Białorusi, czy w Kazachstanie. Informacja o dołączeniu Parke'a do rosyjskiej federacji wywołała lawinę krytyki pod adresem zawodnika. Fani w komentarzach nie szczędzili 39-latkowi gorzkich słów. "Nigdy nie wracaj do Polski" - czytamy w jednym z komentarzy. "Zostań w Rosji, nigdy nie będę już ci kibicował, udław się tymi krwawymi pieniędzmi" - napisano w innym. A to jedne z łagodniejszych wpisów, jakie pojawiły się pod ogłoszeniem zawodnika.

