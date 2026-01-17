W 93 sekundy zarobił 2 miliony. Wszystko stracił. Na pomoc ruszyła matka

Już niebawem w sieci ukaże się kolejny wywiad Sebastiana Fabijańskiego dla Żurnalisty. Jak na razie pojawiła się zapowiedź, w której aktor wypowiadał się o swojej trudnej sytuacji finansowej, w której znalazł się w ostatnich latach. Okazało się, że wielkie pieniądze zarobione w MMA mu nie pomogły.

Sebastian Fabijański w oktagonie spędził 93 sekundy

Trzy walki trwające łącznie nieco ponad półtorej minuty - tak wyglądała kariera Sebastiana Fabijańskiego w FAME MMA. Był to czas, w którym mocno ucierpiał jego wizerunek - w sieci pojawiały się kompromitujące nagranie, doszło do jego rozstania z Maffashion, a nieco później artysta wplątał się w konflikty w środowisku rapowym. Niewielu chciało z nim po tym czasie współpracować.

Co jednak istotne, w FAME MMA zarobił około 2 milionów złotych. Część z tej sumy przeznaczył na cele charytatywne po swoim 11-sekundowym występie w ostatniej walce. Ostatecznie z pieniędzy jednak nic nie zostało i zaczęły się problemy. Fabijański opowiedział o nich szerzej w wywiadzie dla Żurnalisty.

Sebastian Fabijański potrzebował pomocy swojej mamy

Fabijański przyznał, że popełnił wiele błędów w przeszłości i próbował być kimś, kim nie jest, co wiązało się też z kupowaniem bardzo drogich rzeczy. Jak twierdził "sięgnął dna" i brakowało mu pieniędzy na to, by wynajmować mieszkanie.

"Ja aktualnie jestem nikim, dzisiaj patrzę na to z ciarkami żenady. Próbowałem się definiować statusem jakimś. Dlatego, bo jeżdżę porsche i mam zegarek na łapie za 300 koła" - tłumaczył.

Gdyby nie moja mama, nie miałbym pieniędzy na wynajem mieszkania

Wyjaśnił, że w pewnym momencie musiał zacząć sprzedawać swoje rzeczy, żeby w ogóle móc się utrzymać. Ostatecznie zdaje się, że jego sytuacja finansowa się naprostowała, a artysta, któremu udało się niedawno kupić mieszkanie na kredyt, lepiej rozporządza już swoimi finansami.

