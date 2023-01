26 grudnia 2022 roku nasza rodzina doświadczyła czegoś, przez co żadna rodzina nie powinna przechodzić... Strasznie trudno to powiedzieć... Nasza Wiktoria odeszła. (...) Nasza rodzina nigdy nie będzie taka sama. Życie nigdy nie będzie takie samo. Victoria była najpiękniejszą duszą, jaka kiedykolwiek żyła. Była najlepszą młodszą siostrą na świecie. (...) Każda mała rzecz sprawia, że myślę o Tobie. Od promieni słonecznych do zachodu słońca. Nauczyłaś nas dostrzegać piękno w prostych rzeczach. Byłaś naszym jasnym światłem, naszym słońcem. I to się nigdy nie zmieni. Byłaś doskonały pod każdym względem. Najlepsza osoba jaką znałam. Najpiękniejsza dziewczyna, wewnątrz i na zewnątrz. Kochamy Cię Victorio

~ napisała na Instagramie.