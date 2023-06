Urodzinowa wygrana na PGE Narodowym! Faworyt kibiców sprawił wielką radość

Kiedy tylko Wrzosek pojawił się na płycie stadionu, rozpoczął się głośny i fanatyczny doping. Kibice Legii, w dużej mierze znajomi zawodnika, zdzierali gardła, aby pomóc swojemu faworytowi. - Z Legią jestem związany od urodzenia. Nie nazwałbym tego jednak nigdy zajawką, bo to oznaczałoby coś chwilowego. Legia nie jest fanaberią. Wychowałem się na Powiślu, od kiedy mogłem poruszać się po mieście samodzielnie, chłonę bycie legionistą. Chodzę na mecze Legii. To miłość, która jest przekazywana od dzieciństwa. Legioniści są moimi braćmi, na wyjazdach byliśmy już wszędzie i to naprawdę jest niepowtarzalny klimat. Nie będę tego ukrywał, ale większość tego, co osiągnąłem, zawdzięczam Legii. To ona ukształtowała mnie jako człowieka - opowiadał jakiś czas temu Wrzosek.