Upada legenda mistrza UFC! "Kobiety w chustach są odważniejsze"

Chabib Nurmagomiedow, reprezentujący Rosję, a pochodzący z Dagestanu zawodnik mieszanych sztuk walki do niedawna był w swojej "małej ojczyźnie" prawdziwym idolem. Jego legenda, budowana przez lata właśnie z hukiem jednak upada. Wszystko z powodu faktu, że podczas, gdy jego rodacy wychodzą na ulice i opierają się mobilizacji do rosyjskiej armii, on sam milczy. W sieci huczy od komentarzy. "Kobiety w chustach są odważniejsze" - czytamy.