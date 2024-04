Uliczny raper nie miał litości dla Jasia Kapeli. Aktywista mocno zraniony

Aferzysta niejednokrotnie mocno wyprowadził z równowagi ulicznego rapera, zanim jeszcze spotkali się w oktagonie. Najpierw uderzył go czymś w rodzaju skarpety, a przy kolejnym spotkaniu oblał go... lubrykantem. Maciej Kaczmar nie mógł opanować wściekłości i za każdym razem, kiedy starał się wymierzyć Kapeli sprawiedliwość, zniszczył kilka rzeczy dookoła. M.in. laptop, ekran led czy mikrofon.

Na II konferencji doszło do wyboru zasad walki i ostatecznie stanęło na dwóch rundach MMA i jednej K-1. Wbrew pozorom walka nie zaczęła się bardzo agresywnie, Kapela od razu poszedł po nogi "Kaczora", chcąc go sprowadzić w parter. Rywal nie pozostawał dłużny i mądrze się bronił, co więcej zdołał skontrować obalenie i to on znalazł się na górze, chcąc ubić rywala.