UFC zdecydowało ws. przyszłości Błachowicza. "Szaleństwo". Polak sam ogłasza

Jan Błachowicz co prawda nie należy już do ścisłej czołówki UFC w swojej kategorii wagowej, ale największa organizacja MMA na świecie bardzo ceni sobie umiejętności naszego rodaka. Dowód na to otrzymaliśmy całkiem niedawno. To właśnie go jako pierwszego spytano się czy zmierzy się w zastępstwie z Magomedem Ankalajewem. Polak jednak zbyt długo się zastanawiał, w efekcie czego głośna walka przeszła mu koło nosa.

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Szansę otrzymał Bogdan Guskov, czyli jego niedoszły oponent w Belgradzie. "Była to po prostu pomyłka komunikacyjna. Nadal nie mogę się doczekać mojej walki w Serbii. Wyciągnąłem wnioski. Czasami po prostu trzeba podjąć natychmiastowe działania, nie zastanawiając się przesadnie. Jest, jak jest" - mówił, cytowany przez portal "lowking.pl". W stolicy Serbii "Cieszyński Książę" nie został na lodzie. W tym tygodniu stało się jasne, że skonfrontuje się z niepokonanym Navajo Stirlingiem.

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28-latek z jednej strony wskakuje na głęboką wodę, ale z drugiej przemawia za nim choćby perfekcyjny bilans. Nasz rodak kilka godzin temu otrzymał jednak najlepszą możliwą motywację, by serbskiej publiczności dać naprawdę kapitalną walkę. UFC zdecydowało się na przedłużenie umowy z byłym czempionem kategorii półciężkiej. Wiele mówiącym zdjęciem pochwalił się sam gwiazdor w mediach społecznościowych.

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"Każdy podpis opowiada historię. Podpisałem kolejny nowy rozdział z UFC. Szaleństwo?!? I to jakie! Ja po prostu nie mam dosyć" - napisał na Instagramie. W komentarzach odezwał się między innymi europejski profil organizacji. "Naprzód Janek" - brzmiał przekaz skierowany w stronę naszego rodaka. Gwiazdora znad Wisły w akcji zobaczymy już niebawem, bo pierwszego dnia sierpnia. Kibice liczą na to, że po niej będzie w takim samym humorze jak podczas podpisywania nowej umowy z amerykańskim gigantem.

Jan Błachowicz via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Błachowicz Marcin Golba AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP





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