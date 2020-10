UFC z udziałem Mateusza Gamrota. Polak w limicie

Już w najbliższą sobotę Mateusz Gamrot (17-0-1, 5 KO, 4 SUB) zadebiutuje w organizacji UFC. Były mistrz KSW podczas gali UFC Fight Night 180 zmierzy się z Guramem Kutateladze (11-2, 7 KO, 1 SUB). Z kolei walką wieczoru będzie starcie czołowych zawodników kategorii piórkowej. Rękawice skrzyżują Brian Ortega (14-1, 3 KO, 7 SUB) i Chan Sung Jung (16-5, 6 KO, 8 SUB). Zobacz kartę walk gali UFC Fight Night 180.

Dla niepokonanego w zawodowym MMA Gamrota będzie to trzecia walka w ciągu niewiele ponad trzech miesięcy. W swoich ostatnich bojach "Gamer" okazywał się lepszy od Normana Parke'a i Mariana Ziółkowskiego. Początkowo rywalem zawodnika z Kudowy Zdroju miał być Magomed Mustafaev, lecz Rosjanina z walki wykluczył uraz. Jego miejsce na karcie walk zajął Kutateladze.

Mieszkający i trenujący w Szwecji Gruzin jest niepokonany od ośmiu pojedynków. Ostatnią porażkę poniósł z rąk Pawła Kiełka na gali FEN 6: Showtime we Wrocławiu. Kutateladze jest również klubowym kolegą i sparingpartnerem robiącego furorę w UFC Khamzata Chimaeva.

Zarówno Polak, jak i Gruzin w piątek zostali zważeni. Obaj zawodnicy zmieścili się w limicie kategorii lekkiej.

Niezwykle ciekawie zapowiada się również walka wieczoru. Były pretendent do tytułu mistrza UFC w wadze piórkowej Brian Ortega zmierzy się z niebezpiecznym Chan Sung Jungiem znanym także jako "Korean Zombie". Ponadto na karcie walk pojawią się m.in była mistrzyni kategorii słomkowej Jessica Andrade oraz pogromca Michała Oleksiejczuka Jimmy Crute.

Karta walk gali UFC Fight Night 180:

Walka wieczoru (około 03:00):

145 lb: Brian Ortega (14-1-0) vs Chan Sung Jung (16-5-0)

Karta główna (początek o 01:00):

125 lb: Jessica Andrade (20-8-0) vs Katlyn Chookagian (14-3-0)

205 lb: Modestas Bukauskas (11-2-0) vs Jimmy Crute (11-1-0)

170 lb: Claudio Silva (14-1-0) vs James Krause (27-8-0)

145 lb: Thomas Almeida (22-3-0) vs Jonathan Martinez (12-3-0)

Karta wstępna (początek o 22:00):

155 lb: Mateusz Gamrot (17-0-0) vs Guram Kutateladze (11-2-0) - około 00:30

125 lb: Gillian Robertson (8-4-0) vs Poliana Botelho (8-2-0)

185 lb: Jun Yong Park (11-4-0) vs John Phillips (22-10-0)

155 lb: Fares Ziam (10-3-0) vs Jamie Mullarkey (12-3-0)

205 lb: Gadzhimurad Antigulov (20-7-0) vs Maxim Grishin (30-8-2)

135 lb: Said Nurmagomedov (13-2-0) vs Mark Striegl (18-2-0)

Transmisja gali UFC Fight Night 180 w Polsacie Sport Extra od 23:00. Walka Mateusza Gamrota rozpocznie się około 00:30.

mtu