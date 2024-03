UFC w Polsce? Mateusz Gamrot przyznaje. "Dochodzą mnie pewne pogłoski"

Ultimate Fighting Championship to jedna z najpopularniejszych organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. Co ciekawe, aż dwukrotnie gale MMA tej federacji odbywały się w Polsce. Po raz pierwszy UFC zawitało do naszego kraju w 2015 roku. Wówczas największe gwiazdy MMA przyjechały do Krakowa, a w walce wieczoru zmierzyli się Mirko Filipović i Gabriel Gonzaga. Kolejna gala odbyła się w 2017 roku w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Tego wieczoru najważniejszy pojedynek stoczyli Darren Till i Donald Cerrone. Od tamtej pory w Europie zorganizowano jeszcze 16 gal UFC, jednak żadna z nich nie odbyła się już w naszej ojczyźnie. Dla tej federacja walczy jednak kilku polskich fighterów i fighterek, a jednym z nich jest Mateusz Gamrot.

