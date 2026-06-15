UFC w Białym Domu: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Gala UFC Freedom 250 przejdzie do historii jako jedno z najbardziej nietypowych wydarzeń w dziejach największej organizacji MMA na świecie. Wydarzenie odbywa się na terenie Białego Domu w Waszyngtonie D.C. i zostało przygotowane z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. UFC zapowiadało tę galę jako wyjątkowe święto sportów walki, a karta walk została wypełniona wyłącznie pojedynkami o ogromnym znaczeniu sportowym.

W walce wieczoru dojdzie do unifikacji pasa kategorii lekkiej. Niepokonany mistrz Ilia Topuria zmierzy się z tymczasowym czempionem Justinem Gaethje. Starcie zapowiada się jako konfrontacja jednego z najbardziej kompletnych zawodników w UFC z jednym z najbardziej widowiskowych fighterów ostatnich lat. Stawką będzie nie tylko mistrzowski tytuł, ale również pozycja lidera jednej z najmocniej obsadzonych kategorii wagowych organizacji.

Równie interesująco prezentuje się co-main event gali. Były mistrz kategorii średniej i półciężkiej Alex Pereira spróbuje zostać pierwszym zawodnikiem w historii UFC, który zdobędzie mistrzowskie pasy w trzech różnych kategoriach wagowych. Na jego drodze stanie były pretendent do pasa wagi ciężkiej Ciryl Gane. Zwycięzca tego pojedynku sięgnie po tymczasowe mistrzostwo królewskiej dywizji.

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Na karcie głównej znalazły się również pojedynki z udziałem takich zawodników jak Sean O'Malley, Aiemann Zahabi, Michael Chandler, Mauricio Ruffy, Derrick Lewis, Bo Nickal, Kyle Daukaus, Diego Lopes oraz Steve Garcia. UFC postawiło na krótką, ale niezwykle mocną rozpiskę, dzięki czemu praktycznie każda walka ma znaczenie dla układu sił w swoich kategoriach wagowych.

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Walka wieczoru

Waga lekka: Ilia Topuria vs Justin Gaethje - walka unifikacyjna o pas kategorii lekkiej

Karta główna

Waga ciężka: Alex Pereira vs Ciryl Gane - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej

Waga kogucia: Sean O'Malley vs Aiemann Zahabi

Waga ciężka: Derrick Lewis vs Josh Hokit

Waga lekka: Mauricio Ruffy vs Michael Chandler

Waga średnia: Bo Nickal vs Kyle Daukaus

Waga piórkowa: Diego Lopes vs Steve Garcia

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