UFC w Belgradzie: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Organizacja UFC po raz pierwszy w historii zawita do Serbii. Gala w Belgradzie zapowiada się wyjątkowo interesująco z perspektywy polskich kibiców, ponieważ do oktagonu wejdzie aż trzech reprezentantów naszego kraju, Jan Błachowicz, Marcin Tybura i Mateusz Rębecki. Każdy z nich stanie przed ważnym wyzwaniem, które może mieć duży wpływ na dalszą część kariery i sytuację w swoich kategoriach wagowych.

Największą uwagę przyciąga występ byłego mistrza kategorii półciężkiej "Cieszyńskiego Księcia", który zmierzy się z niepokonanym Navajo Stirlingiem. Dla Polaka będzie to kolejna okazja do powrotu na zwycięską ścieżkę i przypomnienia o swoich mistrzowskich aspiracjach. Stirling pozostaje niepokonany w zawodowym MMA i uchodzi za jednego z najciekawszych zawodników młodego pokolenia, dlatego starcie z Biało-Czerwonym będzie dla niego największym testem w dotychczasowej karierze.

Historyczna gala UFC w Belgradzie z trzema Polakami w sobotę w kanałach Polsat Sport

Na karcie głównej zobaczymy również Marcina Tyburę, który skrzyżuje rękawice z Aleksandarem Rakiciem. Choć Serb przez większość kariery rywalizował w kategorii półciężkiej, tym razem spróbuje swoich sił w wadze ciężkiej. Tybura od lat utrzymuje się w światowej czołówce królewskiej dywizji i kolejnym zwycięstwem będzie chciał przybliżyć się do następnej walki z czołowymi pretendentami.

Polskich emocji nie zabraknie także podczas karty wstępnej. Mateusz Rębecki stanie naprzeciw doświadczonego Kanadyjczyka Kyle'a Prepoleca. Zawodnik z Gryfic imponuje efektownym stylem walki i kolejnymi zwycięstwami konsekwentnie buduje swoją pozycję w jednej z najmocniej obsadzonych kategorii wagowych UFC. Dla Rębeckiego będzie to następny krok w kierunku pojedynków z rywalami ze ścisłej czołówki rankingu.

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Walką wieczoru gali UFC w Belgradzie będzie starcie w kategorii półśredniej pomiędzy Urosem Mediciem a Danielem Rodriguezem. Ponadto kibice zobaczą między innymi pojedynki Dusko Todorovicia z Robertem Valentinem, Vlasto Cepo z Gilbertem Urbiną oraz Ludovita Kleina z byłym mistrzem RIZIN Tofiqiem Musayevem. Gala zapowiada się niezwykle ciekawie zarówno dla miejscowych kibiców, jak i fanów z Polski.

UFC w Belgradzie: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Walka wieczoru:

77.1 kg: Uros Medić (13-3) vs Daniel Rodriguez (20-5)

Karta główna:

93 kg: Jan Błachowicz (29-11-2) vs Navajo Stirling (10-0)

120.2 kg: Marcin Tybura (27-11) vs Aleksandar Rakić (14-6)

83.9 kg: Dusko Todorović (13-6) vs Robert Valentin (11-6)

83.9 kg: Vlasto Cepo (14-3) vs Gilbert Urbina (7-4)

70.3 kg: Milos Janicić (19-3) vs Noah Gagnon (9-2)

Karta wstępna:

70.3 kg: Ľudovit Klein (24-5-1) vs Tofiq Musayev (23-6)

77.1 kg: Michael Oliveira (10-0) pokonał Obana Elliotta (12-5) przez TKO w 1. rundzie

61.2 kg: Borislav Nikolić (17-2) pokonał Marka Vologdina (12-5-2) przez jednogłośną decyzją sędziów (29-27, 29-27, 29-27)

65.8 kg: Bogdan Grad (16-4) pokonał Dennisa Buzukję (12-7) przez poddanie w 2. rundzie

70.3 kg: Mateusz Rębecki (21-5) pokonał Kyle'a Prepoleca (18-11) przez TKO w 1. rundzie

61.2 kg: Nina Milosević (8-1) vs Hailey Cowan (7-5)

120.2 kg: Jovan Leka (14-2) pokonał Alexandra Poppecka (21-6) przez TKO w 1. rundzie

52.2 kg: Stephanie Luciano (8-2-1) pokonała Marinę Spasic (7-2) przez poddanie w 1. rundzie

Jan Błachowicz via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Marcin Tybura Rex Features/East News East News

Mateusz Rębecki Sarah Stier East News





INTERIA.PL