Pochodzący z Hawajów zawodnik wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Starcie lepiej rozpoczął jednak Rodriguez, który dominował w pierwszej fazie, lecz z czasem zaczął ustępować pola rywalowi.

Pojedynek zrobił wielkie wrażenie na ekspertach. Serwis "Sherdog" określił go nawet mianem kandydata do "starcia roku".



Obaj zawodnicy darzyli się wielkim szacunkiem - zarówno przed starciem, jak i po nim. Dość powiedzieć, że bezpośrednio po walce do karetki, którą miał być do szpitala transportowany Rodriguez wszedł Holloway i raz jeszcze podziękował za pojedynek.



