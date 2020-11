UFC Vegas 13. Teixeira lepszy od Santosa w starciu na szczycie

Glover Teixeira okazał się lepszy od prowadzącego w rankingu Thiago Santosa w pojedynku wieczoru gali UFC Vegas 13, wykonując wielki krok w kierunku walki o mistrzowski tytuł. Brazylijczyk pokonał pięć lat młodszego rodaka przez poddanie, zapisując na koncie piątą wygraną z rzędu.

W walkę zdecydowanie lepiej wszedł Santos, dla którego był to powrót do oktagonu po ponad roku. 36-latek już w pierwszej rundzie popisał się skuteczną kombinacją ciosów. Wydawało się, że pojedynek szybko może się zakończyć, ale nic z tych rzeczy. Teixeira, znany ze swoich powrotów, zdołał przeprowadzić kontratak, dominując przez resztę tej odsłony.

41-letni Brazylijczyk nie czekał w kolejnej rundzie na ruch rywala, natychmiast sprowadzając go do parteru. Tam zademonstrował całą gamę umiejętności, dominując nad młodszym rodakiem, który był bezradny. To samo chciał powtórzyć w kolejnej odsłonie, ale wtedy zaskoczył go Santos, który sam posłał go na deski. Na Teixeirę spadł grad ciosów.

- Jego pseudonim to Sledgehammer [młot kowalski - przyp. red.] - mówił potem 41-latek. - Każde uderzenie, które zadaje ten facet, jest jak młot. Mogę mieć teraz złamaną kość twarzy - przyznał starszy z Brazylijczyków, któremu udało się odwrócić bieg pojedynku. To znowu on znalazł się na górze, kończąc walkę duszeniem zza pleców. Zwycięzca pojedynku wykonał wielki krok w kierunku walki o mistrzowski tytuł, którego posiadaczem obecnie jest Jan Błachowicz.

W co-main evencie gali bój stoczyli były mistrz królewskiej dywizji Andrej Arlovski oraz Kanadyjczyk Tanner Boser. Nie był to może najbardziej emocjonujący pojedynek, ale Białorusin zademonstrował na tyle dużo w ciągu trzech rund, aby sędziowie orzekli jednogłośnie o jego zwycięstwie. Była to jego druga wygrana z rzędu. W maju pokonał Brazylijczyka Philipe’a Linsa.

W ostatniej chwili odwołana została walka pomiędzy Brendanem Allenem i Ianem Heinischem ze względu na pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u drugiego z nich. To już drugi raz, kiedy pojedynek tych zawodników nie dochodzi do skutku. Poprzednio mieli zmierzyć się w czerwcu, ale Heinisch wycofał się z walki z powodu kontuzji.

Walka wieczoru:

205 lb: Glover Teixeira pokonał Thiago Santosa przez poddanie, runda 3, 1:49

Karta główna

265 lb: Andrej Arlovski pokonał Tannera Bosera przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

135 lb: Raoni Barcelos pokonał Khalida Tahę przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

145 lb: Giga Chikadze pokonał Jameya Simmona przez TKO, runda 1, 3:51

115 lb: Yan Xiaonan pokonała Claudię Gadelhę przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28)

Karta wstępna

185 lb: Trevin Giles pokonał Bevona Lewisa przez TKO, runda 3, 1:26

265 lb: Alexandr Romanov pokonał Marcosa Rogerio de Limę przez poddanie, runda 1, 4:48

145 lb: Darren Elkins pokonał Eduardo Garagorriego przez poddanie, runda 3, 2:22

170 lb: Max Griffin pokonał Ramiza Brahimaja przez TKO, runda 2, 2:03

135 lb: Gustavo Lopez pokonał Anthony’ego Birchaka przez poddanie, runda 1, 2:43

agb, Polsat Sport