Uriah Hall i Anderson Silva uklękli na macie, podając sobie ręce po zaciętej walce wieczoru gali UFC Vegas 12. Chwilę wcześniej Jamajczyk pokonał legendę tego sportu, dla którego była to ostatnia walka w UFC. - Uwielbiam cię. Wciąż jesteś jednym z najlepszych – zapewnił go Hall ze łzami w oczach.

36-latek zakończył starcie z 45-letnim Silvą przez TKO w czwartej rundzie. Hall obalił rywala i choć ten próbował się bronić, Jamajczyk zadawał mu cios za ciosem, zmuszając sędziego do zakończenia walki. Po wszystkim Silva potwierdził, że był to jego ostatni pojedynek w UFC, nie wykluczając udziału w innych walkach.

- Teraz jadę do domu zobaczyć się z rodziną i zespołem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to definitywny koniec. To moje powietrze, coś, co robiłem przez całe życie. Zobaczymy co przyniesie przyszłość - mówił w wywiadzie na gorąco.

W co-main evencie gali zmierzyli się doświadczony w UFC Andre Fili i dotychczas niepokonany Bryce Mitchell, który występem w Las Vegas przedłużył doskonałą passę. Co prawda walka odbyła się na pełnym dystansie, jednak to właśnie 26-letni Amerykanin dyktował tempo pojedynku. Docenili to sędziowie, jednogłośnie orzekając o jego wygranej.

W oktagonie miał pojawić się także Polak - Krzysztof Jotko. Niestety podczas sparingów 31-latek nabawił się kontuzji, która wyeliminowała go z walki z Makhmudem Muradovem. Jego niedoszły rywal w zastępstwie miał zmierzyć się z Kevinem Hollandem, ale w ostatniej chwili sam wycofał się z udziału w gali "z nieujawnionych powodów". W jego miejsce wskoczył więc Amerykanin Charlie Ontiveros, którego Holland pokonał już w pierwszej rundzie.

Wyniki gali:

Karta główna

185 lbs.: Uriah Hall pokonał Andersona Silvę przez nokaut, 4 runda, 1:24

145 lbs.: Bryce Mitchell pokonał Andre Filiego przez jednogłośną decyzję sędziów

265 lbs.: Greg Hardy pokonał Maurice Greene’a przez nokaut, 2 runda, 1:12

185 lbs.: Kevin Holland pokonał Charlie Ontiverosa przez nokaut (rzut), 1 runda, 2:39

155 lbs.: Thiago Moises pokonał Bobby’ego Greena przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna

155 lbs.: Alexander Hernandez pokonał Chrisa Gruetzemachera przez nokaut, 1 runda, 1:46

135 lbs.: Adrian Yanez pokonał Victora Rodrigueza przez nokaut (wysokie kopnięcie), 1 runda, 2:46

185 lbs.: Sean Strickland pokonał Jacka Marshmana przez jednogłośną decyzję sędziów

170 lbs.: Jason Witt pokonał Cole Williamsa przez poddanie (duszenie), 2 runda, 2:09

205 lbs.: Dustin Jacoby pokonał Justina Ledeta przez nokaut (niskie kopnięcia i ciosy), 1 runda, 2:38

135 lbs.: Miles Johns pokonał Kevina Natividada przez nokaut, 3 runda, 2:51

