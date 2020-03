W nocy z soboty na niedzielę w Las Vegas do oktagonu wejdzie Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej stanie przed szansą, by odzyskać utracony pas, który obecnie należy do Chinki Zhang Weili. Rywalka postanowiła sprowokować naszą zawodniczkę, odnosząc się do jej rzekomej operacji plastycznej.

Pojedynek Polki z Chinką będzie drugą walką wieczoru w T-Mobile Arena w Las Vegas. Jędrzejczyk była najdłużej panującą mistrzynią UFC w kategorii słomkowej, dzierżąc tytuł od marca 2015 roku do listopada 2017 roku. W tym czasie zanotowała pięć skutecznych obron.

Z najcenniejszym trofeum "JJ" pożegnała się w starciu z Rose Namajunas, przegrywając przez techniczny nokaut. Od razu zdecydowała się wzięty rewanż, jednak po raz drugi musiała uznać wyższość Amerykanki.

Cierpliwość popłaciła i Jędrzejczyk znów stanie przed szansą na zdobycie pasa. Jej rywalką będzie Chinka Weili, która w sierpniu zeszłego roku zdetronizowała Brazylijkę Jessicę Andrade. Za ten klasyczny nokaut w pojedynku wieczoru Azjatka, poza pasem UFC, otrzymała specjalny bonus.

W pierwszej obronie 30-latka zmierzy się ze zmotywowaną i zdeterminowaną Polką. Trening medialny jednak pokazał, że Chinka będzie piekielnie groźna dla naszej zawodniczki. W stójce zademonstrowała umiejętności, jakich nie powstydziłaby się klasyczna pięściarka.



Zhang Weili wie też, że w dzisiejszym świecie sprzedają się nie tylko same umiejętności, ale także otoczka wokół pojedynku. Tak zapewne można wytłumaczyć jej wypowiedź, która dość osobiście dotyka Polkę, a przytoczył ją reporter ESPN, Adam Hill.

- Zhang mówi, że jest zaniepokojona, czy Joanna Jędrzejczyk zmieści się w limicie kategorii wagowej z powodu chirurgii plastycznej - czytamy na Twitterze. O co chodzi Chince? Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się niepotwierdzone pogłoski, jakoby nasza gwiazda MMA powiększyła sobie piersi.



