UFC wróciło do Brazylii, a Rio de Janeiro stało się miejscem jednej z najważniejszych gal. Prelimsy rozpoczęły się o 22:00 czasu polskiego, a karta główna wystartowała o 01:00 w nocy. Główną atrakcją wieczoru jest ważny dla polskich kibiców pojedynek Charlesa Oliveiry z Mateuszem Gamrotem, który zastąpił kontuzjowanego Rafaela Fizieva jako przeciwnik w walce wieczoru.

Z polskiego punktu widzenia gala ma szczególne znaczenie, bo w karcie wstępnej wystąpiła Karolina Kowalkiewicz, która zmierzyła się z Julią Polastri w zestawieniu w wadze słomkowej. To była kolejna szansa, by zaprezentować się na wielkiej scenie UFC i powalczyć o przywrócenie swojej pozycji w dywizji.

Main event, Oliveira vs Gamrot, to nie tylko był pojedynek o prestiż, ale także o przyszłość całej lekkiej kategorii. Oliveira, były mistrz UFC, wrócił po bolesnym nokaucie z rąk Ilii Topurii z zamiarem odbudowania swojej pozycji, jednocześnie udowadniając, że nadal należy do ścisłej czołówki. "Gamer" z kolei, przyjmując walkę w zastępstwie, już przed starciem pokazał, że nie boi się wyzwań, to od samego początku była dla niego ogromna szansa, by wkroczyć na sam szczyt i zbliżyć się do walki o pas mistrzowski.

Poza głównym wydarzeniem, karta gali mogła zainteresować kibiców. W oktagonie pojawią się m.in. Deiveson Figueiredo, który krzyżuje rękawice z Montelem Jacksonem, a także doświadczony Vicente Luque z Joelem Alvarezem. Każde z tych zestawień niesie własną historię, od lokalnych faworytów, przez powroty po kontuzjach, aż po zawodników walczących o swoje "być albo nie być" w UFC.

UFC Rio: Gamrot - Oliveira. Wyniki walk NA ŻYWO:

Walka wieczoru:

155 lb: Charles Oliveira (35-11) vs Mateusz Gamrot (25-3)

Karta główna:

135 lb: Deiveson Figueiredo (25-5-1) pokonał Montela Jacksona (15-3) niejednogłośną decyzją sędziów

170 lb: Joel Alvarez (23-3) pokonał Vicente Luque (23-12-1) jednogłośną decyzją sędziów

265 lb: Mario Pinto (11-0) pokonał Jhonatę Diniza (9-1) przez TKO w 2. rundzie

145 lb: Kaan Ofli (12-4-1) pokonał Ricardo Ramosa (17-8) przez poddanie w 1. rundzie

Karta wstępna:

155 lb: Michael Aswell (11-3) pokonał Lucasa Almeidę (15-5) przez TKO w 1. rundzie

125 lb: Jafel Filho (17-4) pokonał Claytona Carpentera (8-2) przez poddanie w 1. rundize

265 lb: Vitor Petrino (13-2) pokonał Thomasa Petersena (10-4) przez nokaut w 3. rundzie

135 lb: Beatriz Mesquita (6-0) pokonała Irinę Aleksiejewą (5-4) przez poddanie w 2. rundzie

125 lb: Lucas Rocha (18-2) pokonał Stewarta Nicolla (8-2) jednogłośną decyzją sędziów

115 lb: Julia Polastri (13-6) pokonała Karolinę Kowalkiewicz (16-10) przez TKO w 3. rundzie

135 lb: Luan Lacerda (13-3) pokonał Saimona Oliveirę (18-7) przez poddanie w w. rundzie