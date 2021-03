Jan Błachowicz pokonał Israela Adesanyę podczas gali UFC 259, a za zwycięstwem sportowym, poszedł także sukces finansowy. Według wstępnych obliczeń Polak jeszcze nigdy w karierze nie zarobił tak wiele za jedną walkę.

Błachowicz do walki z Adesanyą przystępował jako mistrz kategorii półciężkiej. Urodzony w Nigerii zawodnik jest czempionem w dywizji średniej i podczas UFC 259 chciał dołączyć do grona podwójnych mistrzów. Jego plany pokrzyżował Polak, który wygrał jednogłośną decyzją sędziów.



Wielkie zwycięstwo, to i wypłata musi być pokaźna. Dotychczas najwięcej w swojej karierze za walkę Błachowicz zarobił po pojedynku z Dominickiem Reyesem (430 tysięcy dolarów). Zdaniem zagranicznych portali branżowych tym razem Polak otrzymał 540 tysięcy dolarów.



