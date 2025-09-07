Najważniejszym punktem gali będzie pojedynek w wadze średniej pomiędzy Nassourdinem Imavovem a Caio Borralho. Francuz zdecydował się na odważny krok - odrzucił propozycję bycia zawodnikiem rezerwowym w walce o pas mistrzowski, by uniknąć drastycznego zbijania wagi i w pełni skoncentrować się na starciu przed własną publicznością. Wygrana w tym pojedynku może dać mu przepustkę do mistrzowskiej szansy przeciwko nowemu czempionowi UFC, Chamzatowi Czimajewowi.

Dla Roberta Ruchały wydarzenie w Paryżu będzie momentem przełomowym, ponieważ po raz pierwszy zadebiutuje w UFC - największej organizacji MMA na świecie. Polak zmierzy się z Williamem Gomisem, faworytem miejscowej widowni. To starcie może otworzyć przed Ruchałą zupełnie nowe perspektywy - triumf w debiucie może sprawić, że już wkrótce otrzyma propozycje walk z czołowymi zawodnikami kategorii piórkowej.

Ogromne emocje czekają także przy okazji występu Marcina Tybury, dla którego będzie to już 23. walka w oktagonie UFC. Polak ponownie stanie naprzeciw Ante Deliji - rywala, z którym ponad dekadę temu zmierzył się w federacji M-1 Global. Wtedy zwyciężył Tybura, a stawką był pas mistrzowski. Teraz, po latach, los ponownie zestawił ich drogi, co nadaje rewanżowi dodatkowego smaku.

Nie można też zapomnieć o Robercie Bryczku, który spróbuje odbudować się po ostatniej porażce. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Brad Tavares - niezwykle doświadczony zawodnik UFC, mający na koncie 21 zwycięstw. Zawodnik z Bielska-Białej nie stoi przed łatwym zadaniem, ale to właśnie takie wyzwania pozwalają pokazać pełnię umiejętności i udowodnić, że zasługuje na mocną pozycję w organizacji.

UFC Paris: Wyniki NA ŻYWO. Walczą Ruchała, Tybura, Bryczek. Kto wygrał?

Walka wieczoru (ok. 23:30):

83,9 kg - Nassourdine Imavov (17-4) pokonał Caio Borralho (17-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta główna (start 21:00):

70,3 kg - Benoit Saint Denis (15-3) pokonał Mauricio Ruffy'ego (12-2) przez poddanie w 2. rundzie

93,0 kg - Modestas Bukauskas (19-6) pokonał Paula Craiga (17-10-1) przez TKO 1. rundize

70,3 kg - Mason Jones (17-2) pokonał Bolajiego Okiego (10-3) przez TKO w 2. rundzie

77,1 kg - Axel Sola (11-0-1) pokonał Rhysa McKee (14-7-1) przez TKO w 3. rundzie

65,8 kg - William Gomis (15-3) pokonał Roberta Ruchałę (11-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

Karta wstępna (start 18:00):

93,0 kg - Oumar Sy (12-1) pokonał Brendsona Ribeiro (17-9) przez TKO w 1. rundzie

120,2 kg - Ante Delija (26-6) pokonał Marcina Tyburę (27-10) przez nokaut w 1. rundzie

70,3 kg - Kaue Fernandes (11-2) pokonał Harry'ego Hardwicka (13-4) przez TKO w 1. rundzie

77,1 kg - Sam Patterson (14-2-1) pokonał Treya Watersa (9-2) przez TKO w 1. rundzie

83,9 kg - Robert Bryczek (18-6) pokonał Brada Tavaresa (21-11) przez TKO w 3. rundzie

77,1 kg - Rinat Fakhretdinov (25-2-1) pokonał Andreasa Gustafssona (12-3) przez TKO w 1. rundzie

52,2 kg - Sam Hughes (11-6) pokonała Shaunę Bannon (7-2) przez poddanie w 1. rundzie

