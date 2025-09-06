UFC Paris: Wyniki NA ŻYWO. Ruchała, Bryczek i Tybura w akcji. Kto wygrał walki?

Najważniejszym punktem gali będzie pojedynek w wadze średniej pomiędzy Nassourdinem Imavovem a Caio Borralho. Francuz zdecydował się na odważny krok - odrzucił propozycję bycia zawodnikiem rezerwowym w walce o pas mistrzowski, by uniknąć drastycznego zbijania wagi i w pełni skoncentrować się na starciu przed własną publicznością. Wygrana w tym pojedynku może dać mu przepustkę do mistrzowskiej szansy przeciwko nowemu czempionowi UFC, Chamzatowi Czimajewowi.

Dla Roberta Ruchały wydarzenie w Paryżu będzie momentem przełomowym, ponieważ po raz pierwszy zadebiutuje w UFC - największej organizacji MMA na świecie. Polak zmierzy się z Williamem Gomisem, faworytem miejscowej widowni. To starcie może otworzyć przed Ruchałą zupełnie nowe perspektywy - triumf w debiucie może sprawić, że już wkrótce otrzyma propozycje walk z czołowymi zawodnikami kategorii piórkowej.

Ogromne emocje czekają także przy okazji występu Marcina Tybury, dla którego będzie to już 23. walka w oktagonie UFC. Polak ponownie stanie naprzeciw Ante Deliji - rywala, z którym ponad dekadę temu zmierzył się w federacji M-1 Global. Wtedy zwyciężył Tybura, a stawką był pas mistrzowski. Teraz, po latach, los ponownie zestawił ich drogi, co nadaje rewanżowi dodatkowego smaku.

Nie można też zapomnieć o Robercie Bryczku, który spróbuje odbudować się po ostatniej porażce. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Brad Tavares - niezwykle doświadczony zawodnik UFC, mający na koncie 21 zwycięstw. Zawodnik z Bielska-Białej nie stoi przed łatwym zadaniem, ale to właśnie takie wyzwania pozwalają pokazać pełnię umiejętności i udowodnić, że zasługuje na mocną pozycję w organizacji.

UFC Paris: Wyniki NA ŻYWO. Walczą Ruchała, Tybura, Bryczek. Kto wygrał?

Walka wieczoru (ok. 23:30):

83,9 kg - Nassourdine Imavov (16-4) vs Caio Borralho (17-1)

Karta główna (start 21:00):

70,3 kg - Benoit Saint-Denis (14-3) vs Mauricio Ruffy (12-1)

93,0 kg - Modestas Bukauskas (18-6) vs Paul Craig (17-9-1)

70,3 kg - Bolaji Oki (10-2) vs Mason Joes (16-2)

77,1 kg - Axel Sola (10-0-1) vs Rhys McKee (14-6-1)

65,8 kg - Patricio Pitbull (37-8) vs Losene Kieta (16-1)

Karta wstępna (start 18:00):

65,8 kg - William Gomis (14-3) vs Robert Ruchała (11-1)

93,0 kg - Oumar Sy (11-1) vs Brendson Ribeiro (17-8)

70,3 kg - Harry Hardwick (13-3) vs Kaue Fernandes (10-2)

120,2 kg - Marcin Tybura (27-9) vs Ante Delija (25-6)

77,1 kg - Sam Patterson (13-2-1) vs Trey Waters (9-1)

83,9 kg - Brad Tavares (21-10) vs Robert Bryczek (17-6)

77,1 kg - Andreas Gustafsson (12-2) vs Rinat Fakhretdinov (24-2-1)

52,2 kg - Shauna Bannon (7-1) vs Sam Hughes (10-6)

