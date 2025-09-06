UFC Paris: Wyniki NA ŻYWO. Ruchała, Bryczek i Tybura w akcji. Kto wygrał walki?
UFC Paris: Wyniki NA ŻYWO. Aż trzech Polaków w karcie walk: Robert Ruchała, Marcin Tybura i Robert Bryczek. Oprócz tego dużo lokalnych zawodników, a w starciu wieczoru zmierzą się Nassourdine Imavov i Caio Borralho. W tym artykule można śledzić wyniki live z walk odbywających się na gali UFC w Paryżu. Start wydarzenia o godzinie 18:00. Zalecamy odświeżanie strony co kilka minut (F5).
Najważniejszym punktem gali będzie pojedynek w wadze średniej pomiędzy Nassourdinem Imavovem a Caio Borralho. Francuz zdecydował się na odważny krok - odrzucił propozycję bycia zawodnikiem rezerwowym w walce o pas mistrzowski, by uniknąć drastycznego zbijania wagi i w pełni skoncentrować się na starciu przed własną publicznością. Wygrana w tym pojedynku może dać mu przepustkę do mistrzowskiej szansy przeciwko nowemu czempionowi UFC, Chamzatowi Czimajewowi.
Dla Roberta Ruchały wydarzenie w Paryżu będzie momentem przełomowym, ponieważ po raz pierwszy zadebiutuje w UFC - największej organizacji MMA na świecie. Polak zmierzy się z Williamem Gomisem, faworytem miejscowej widowni. To starcie może otworzyć przed Ruchałą zupełnie nowe perspektywy - triumf w debiucie może sprawić, że już wkrótce otrzyma propozycje walk z czołowymi zawodnikami kategorii piórkowej.
Ogromne emocje czekają także przy okazji występu Marcina Tybury, dla którego będzie to już 23. walka w oktagonie UFC. Polak ponownie stanie naprzeciw Ante Deliji - rywala, z którym ponad dekadę temu zmierzył się w federacji M-1 Global. Wtedy zwyciężył Tybura, a stawką był pas mistrzowski. Teraz, po latach, los ponownie zestawił ich drogi, co nadaje rewanżowi dodatkowego smaku.
Nie można też zapomnieć o Robercie Bryczku, który spróbuje odbudować się po ostatniej porażce. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Brad Tavares - niezwykle doświadczony zawodnik UFC, mający na koncie 21 zwycięstw. Zawodnik z Bielska-Białej nie stoi przed łatwym zadaniem, ale to właśnie takie wyzwania pozwalają pokazać pełnię umiejętności i udowodnić, że zasługuje na mocną pozycję w organizacji.
Walka wieczoru (ok. 23:30):
- 83,9 kg - Nassourdine Imavov (16-4) vs Caio Borralho (17-1)
Karta główna (start 21:00):
- 70,3 kg - Benoit Saint-Denis (14-3) vs Mauricio Ruffy (12-1)
- 93,0 kg - Modestas Bukauskas (18-6) vs Paul Craig (17-9-1)
- 70,3 kg - Bolaji Oki (10-2) vs Mason Joes (16-2)
- 77,1 kg - Axel Sola (10-0-1) vs Rhys McKee (14-6-1)
- 65,8 kg - Patricio Pitbull (37-8) vs Losene Kieta (16-1)
Karta wstępna (start 18:00):
- 65,8 kg - William Gomis (14-3) vs Robert Ruchała (11-1)
- 93,0 kg - Oumar Sy (11-1) vs Brendson Ribeiro (17-8)
- 70,3 kg - Harry Hardwick (13-3) vs Kaue Fernandes (10-2)
- 120,2 kg - Marcin Tybura (27-9) vs Ante Delija (25-6)
- 77,1 kg - Sam Patterson (13-2-1) vs Trey Waters (9-1)
- 83,9 kg - Brad Tavares (21-10) vs Robert Bryczek (17-6)
- 77,1 kg - Andreas Gustafsson (12-2) vs Rinat Fakhretdinov (24-2-1)
- 52,2 kg - Shauna Bannon (7-1) vs Sam Hughes (10-6)