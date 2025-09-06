UFC Paris: O której godzinie walczą Polacy? Ruchała, Bryczek, Tybura
Już w sobotę 6 września odbędzie się gala UFC Paris w Accor Arenie. To wyjątkowy wieczór dla polskich kibiców, ponieważ w oktagonie zobaczymy aż trzech reprezentantów naszego kraju. Do rywalizacji staną Robert Ruchała, Marcin Tybura oraz Robert Bryczek. Całość wydarzenia transmitowana będzie na żywo od godziny 17:00 w Polsacie Sport 2.
Karta wstępna rozpoczyna się o godzinie 18:00 i właśnie w tym bloku wystąpią wszyscy Biało-Czerwoni. Według oficjalnej rozpiski na stronie ufc.com pierwszym Polakiem w klatce będzie Robert Bryczek, który skrzyżuje rękawice z Bradem Tavaresem (około 19:00). Następnie do oktagonu wejdzie Marcin Tybura, który podejmie Ante Deliję - przewidywany start pojedynku to około 20:00.
Jako trzeci z Polaków zaprezentuje się Robert Ruchała. Jego bój z Williamem Gomisem ustawiony jest jako ostatni w karcie wstępnej. Za start przewiduje się ok. 20:45. Należy jednak pamiętać, że podane godziny są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od przebiegu wcześniejszych walk.
Fani w Polsce będą mogli śledzić zmagania od godziny 17:00 w Polsat Sport 2 oraz online na platformie Polsat Box Go, gdzie pokazane zostaną zarówno prelimsy, jak i karta główna, startująca o godzinie 21:00.
Gwiazdą wieczoru będzie Nassourdine Imavov, który w walce wieczoru zmierzy się z Caio Borralho. W co-main evencie zobaczymy lokalnego bohatera Benoit Saint-Denis, który skrzyżuje rękawice z Mauricio Ruffy'm.