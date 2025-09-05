Głównym wydarzeniem wieczoru będzie starcie w kategorii średniej między Nassourdine'em Imavovem a Caio Borralho. Imavov zagrał psychologiczną kartę - zrezygnował z roli rezerwowego w walce mistrzowskiej, by uniknąć nadmiernego cięcia wagi i utrzymać formę na walkę wieczoru w rodzinnym mieście. Zwycięzca tego starcia może otrzymać szansę na walkę o mistrzostwo UFC ze świeżo upieczonym czempionem Chamzatem Czimajewem.

Dla Roberta Ruchały gala w Paryżu będzie wyjątkowa, bowiem to jego pierwszy pojedynek w szeregach UFC. Polak zmierzy się z lokalnym zawodnikiem Williamem Gomisem, który z pewnością będzie mógł liczyć na wsparcie francuskiej publiczności. To starcie może stać się kluczowym momentem w karierze Ruchały. Jeżeli wygra, otworzy sobie drzwi do wielkich pojedynków z topowymi wojownikami.

Z kolei dla Marcina Tybury będzie to już 23. walka w UFC, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych polskich zawodników w organizacji. Na gali w Paryżu ponownie skrzyżuje rękawice z Ante Deliją, z którym walczył ponad 10 lat temu w organizacji M-1 Global - była to walka o pas, którą Tybura wygrał po kontuzji rywala. Bój niesie za sobą ciekawą historię, więc przyszedł czas na rewanż po latach z przeszłości.

Robert Bryczek wraca do klatki z szansą na rehabilitację po poprzedniej porażce. Tym razem stanie naprzeciw Brada Tavaresa, weterana UFC z długim dorobkiem 21-10. Pochodzący z Bielska zawodnik będzie miał trudne zadanie, ale każda walka z doświadczonym oponentem to dla niego okazja do zaprezentowania swojego stylu, potencjału i być może negatywnego błędnego kursu w UFC.

UFC Paris: Karta walk. Ruchała, Tybura, Bryczek. Kto jeszcze walczy?

Walka wieczoru (ok. 23:30):

83,9 kg - Nassourdine Imavov (16-4) vs Caio Borralho (17-1)

Karta główna (start 21:00):

70,3 kg - Benoit Saint-Denis (14-3) vs Mauricio Ruffy (12-1)

93,0 kg - Modestas Bukauskas (18-6) vs Paul Craig (17-9-1)

70,3 kg - Bolaji Oki (10-2) vs Mason Joes (16-2)

77,1 kg - Axel Sola (10-0-1) vs Rhys McKee (14-6-1)

65,8 kg - Patricio Pitbull (37-8) vs Losene Kieta (16-1)

Karta wstępna (start 18:00):

65,8 kg - William Gomis (14-3) vs Robert Ruchała (11-1)

93,0 kg - Oumar Sy (11-1) vs Brendson Ribeiro (17-8)

70,3 kg - Harry Hardwick (13-3) vs Kaue Fernandes (10-2)

120,2 kg - Marcin Tybura (27-9) vs Ante Delija (25-6)

77,1 kg - Sam Patterson (13-2-1) vs Trey Waters (9-1)

83,9 kg - Brad Tavares (21-10) vs Robert Bryczek (17-6)

77,1 kg - Andreas Gustafsson (12-2) vs Rinat Fakhretdinov (24-2-1)

52,2 kg - Shauna Bannon (7-1) vs Sam Hughes (10-6)

Marcin Tybura (z lewej) Alex Goodlett AFP

Robert Ruchała Foto Olimpik AFP