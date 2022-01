- Za niecałe dwa tygodnie wylatuję do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpocznę przygotowania do mojej kolejnej walki. Jeżeli chodzi o kontrakt, miejsce, czas i rywalkę, to jeszcze są tajemnice. Negocjacje trwają - powiedziała Joanna Jędrzejczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joanna Jędrzejczyk: To był bardzo dobry rok dla polskiego MMA. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

UFC. Joanna Jędrzejczyk wskazała potencjalne rywalki

Kto mógłby zmierzyć się z Jędrzejczyk? Polska wojowniczka ma pomysł.

- Rose Namajunas walczy z Carlą Esparzą, więc gdybym chciała walczyć o tytuł, o musiałabym czekać do drugiej połowy roku albo późnej jesieni, czego nie chcę robić. Prawdopodobnie będzie to Weili Zhang, są też duże szanse na Mackenzie Dern, chociaż ona też prawdopodobnie ma zabukowaną walkę - zauważyła.

Reklama