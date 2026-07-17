UFC ogłasza ws. Błachowicza. Klamka zapadła, jest oficjalny komunikat

Patryk Górski

Patryk Górski

Jan Błachowicz w końcu może odetchnąć z ulgą. UFC oficjalnie potwierdziło, że 43-latek zawalczy na nadchodzącej gali w Belgradzie. Tym samym federacja zdradziła także nazwisko rywala, z jakim zmierzy się "Cieszyński Książę", po tym jak z walki z nim wycofał się Bogdan Guskov. Nowy przeciwnik Polaka nie zaznał jeszcze smaku porażki.

Jan Błachowicz stojący na wadze z napiętymi bicepsami i medalionem na szyi podczas oficjalnego ważenia UFC.
Jan BłachowiczJeff Bottari/Zuffa LLCGetty Images

Jan Błachowicz jednak zawalczy na nadchodzącej gali UFC Fight Night w Belgradzie. Polak początkowo miał zmierzyć się w stolicy Serbii z Bogdanem Guskovem, ale Uzbek na kilka tygodni przed pojedynkiem zdecydował się z niego zrezygnować. Powodem takiej decyzji jest propozycja federacji, która gwarantowała zawodnikowi udział w walce wieczoru w Abu Zabi z Magomedem Ankalaevem w zastępstwie za kontuzjowanego Khalila Rountree Jr.

UFC nie pozostawiło Błachowicza na pastwę losu i szybko znalazło mu nowego rywala. Został nim nowozelandzki wojownik - Navajo Stirling.

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UFC nie oszczędza Błachowicza. Jego nowy rywal jeszcze nie przegrał

Oficjalny komunikat w sprawie walki obu zawodników pojawił się w sieci 17 lipca o poranku. - Nowy alert dotyczący co-main walki UFC Belgrad. Jan Błachowicz i Navajo Stirling są gotowi na starcie podczas naszej pierwszej podróży do Serbii - czytamy w mediach społecznościowych federacji.

Walka Błachowicza ze Stirlingiem zapowiada się niezwykle emocjonująco. Były mistrz wagi półciężkiej podejmie młodszego o 14 lat prospekta, który w całej dotychczasowej karierze... nie zaznał jeszcze smaku porażki. Bilans Nowozelandczyka to 10 wygranych z rzędu.

Warto także odnotować, że wspomniane starcie jest ostatnim, jakie Błachowicz ma zapisane w kontrakcie z UFC. Niewykluczone zatem, że potencjalna przegrana ze Stirlingiem może przesądzić o braku nowej umowy dla Polaka od amerykańskiego giganta sportów walki.

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Jan BłachowiczAFP
Mężczyzna w jasnej, wzorzystej kurtce siedzi za stołem z mikrofonem UFC w ręku, rozmawia podczas konferencji prasowej, po bokach widoczne są butelki z napojem i tabliczka z imieniem oraz nazwiskiem.
Jan Błachowiczvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Mężczyzna z brodą w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, przed nim duży pas mistrzowski UFC i mikrofon z logo organizacji.
Jan BłachowiczHandoutAFP


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