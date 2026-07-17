UFC ogłasza ws. Błachowicza. Klamka zapadła, jest oficjalny komunikat

Jan Błachowicz jednak zawalczy na nadchodzącej gali UFC Fight Night w Belgradzie. Polak początkowo miał zmierzyć się w stolicy Serbii z Bogdanem Guskovem, ale Uzbek na kilka tygodni przed pojedynkiem zdecydował się z niego zrezygnować. Powodem takiej decyzji jest propozycja federacji, która gwarantowała zawodnikowi udział w walce wieczoru w Abu Zabi z Magomedem Ankalaevem w zastępstwie za kontuzjowanego Khalila Rountree Jr.

UFC nie pozostawiło Błachowicza na pastwę losu i szybko znalazło mu nowego rywala. Został nim nowozelandzki wojownik - Navajo Stirling.

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UFC nie oszczędza Błachowicza. Jego nowy rywal jeszcze nie przegrał

Oficjalny komunikat w sprawie walki obu zawodników pojawił się w sieci 17 lipca o poranku. - Nowy alert dotyczący co-main walki UFC Belgrad. Jan Błachowicz i Navajo Stirling są gotowi na starcie podczas naszej pierwszej podróży do Serbii - czytamy w mediach społecznościowych federacji.

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Walka Błachowicza ze Stirlingiem zapowiada się niezwykle emocjonująco. Były mistrz wagi półciężkiej podejmie młodszego o 14 lat prospekta, który w całej dotychczasowej karierze... nie zaznał jeszcze smaku porażki. Bilans Nowozelandczyka to 10 wygranych z rzędu.

Warto także odnotować, że wspomniane starcie jest ostatnim, jakie Błachowicz ma zapisane w kontrakcie z UFC. Niewykluczone zatem, że potencjalna przegrana ze Stirlingiem może przesądzić o braku nowej umowy dla Polaka od amerykańskiego giganta sportów walki.

Jan Błachowicz AFP

Jan Błachowicz via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Błachowicz Handout AFP





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