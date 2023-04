Zanim panowie pojawią się w klatce przyjdzie czas na pokaz umiejętności Michała Oleksiejczuka i Caio Borralho. Niesiony dwoma zwycięstwami Polak napotka - według ekspertów - jeden z najtrudniejszych sprawdzianów w swojej karierze. Brazylijczyk ma na koncie tylko jedną porażkę, w 2015 r. Wówczas była to jego druga walka w karierze. Od tamtej pory jest niepokonany.

"The Natural" do UFC trafił przez program Dana White's Contender Series, od tamtego czasu trzykrotnie wygrywał przez decyzję. " Lord" mimo że jest mocnym underdogiem, ma większy staż w największej organizacji MMA na świecie. Za oceanem przyszło mu mierzyć się już dziesięciokrotnie. Sześć razy wygrał, trzy przegrał, a jeden pojedynek został uznany za nieodbyty.

O której walczy Michał Oleksiejczuk? Gdzie transmisja?

- Caio to bardzo dobry parterowiec. Ma ładną serię wygranych, ale nie boję się go. Muszę pokazać najlepszą wersję siebie i być gotowym. Ta kategoria wagowa jest idealna dla mnie. Czuję się w niej bardzo dobrze i moje dwie walki to pokazały, bo znokautowałem obu moich rywali. Jestem szczęśliwy z tej decyzji - mówił przed walką Michał Oleksiejczuk.