UFC: O której walczy Mateusz Gamrot? Gdzie oglądać? (Transmisja)

"Gamer" chce powrócić na zwycięską ścieżkę po ostatniej porażce z Beneilem Dariushem. Na gali UFC 280 były podwójny mistrz KSW uległ Amerykaninowi po jednogłośnej decyzji sędziowskiej. To druga przegrana w karierze zawodnika z Kudowy-Zdrój.

Wcześniej w swoim debiucie w UFC kontrowersyjnie przegrał na punkty z Guramem Kutateladze. Wówczas nawet Gruzin wspominał, że to Polak powinien być zwycięski. Do dzisiaj jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych werdyktów ostatnich lat w UFC.