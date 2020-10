Guram Kutateladze (11-2, 7 KO, 1 SUB) będzie nowym rywalem Mateusza Gamrota (17-0, 5 KO, 4 SUB) w debiucie byłego mistrza KSW w organizacji UFC. Gruzin zastąpił kontuzjowanego Magomeda Mustafaeva (14-3, 10 KO, 4 SUB). Co ciekawe, w przeszłości Kutateladze zaliczył krótki epizod w jednej z polskich organizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gamrot o przyszłości w UFC: Wiem tyle co wszyscy, nie dostałem żadnej oficjalnej informacji (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Informację o planowanym zestawieniu podał holenderski dziennikarz Marcel Dorff. Podobnie jak w przypadku "Gamera" dla mieszkającego i trenującego w Szwecji reprezentanta Gruzji będzie to debiut pod szyldem UFC.

Reklama

Obecnie Kutateladze może pochwalić się serią ośmiu zwycięstw z rzędu. Warto wspomnieć, że ostatnią porażkę poniósł w 2015 roku z rąk polskiego zawodnika. Na gali FEN 6: Showtime Gruzin przegrał przez poddanie w pierwszej rundzie z Pawłem Kiełkiem.

Po raz ostatni w klatce Kutateladze pojawił się w listopadzie zeszłego roku. Wówczas na gali Brave FC pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Felipe Silvę.

Pierwotnie rywalem Gamrota w debiucie w UFC miał być Magomed Mustafaev, lecz Rosjanina z walki wykluczyła kontuzja. Ostatecznie organizacji UFC udało znaleźć się zastępstwo w osobie Gruzina i debiut "Gamera" nie jest zagrożony.