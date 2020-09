UFC. Navid Afkari skazany na śmierć przez irański sąd

Irański sąd skazał na chłostę i śmierć zawodnika UFC Navida Afkariego, po tym jak ten na wizji przyznał się do zabójstwa. Rodzina zawodnika, a także organizacja UFC twierdzą jednak, że Afkari uczynił to pod wpływem tortur.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Valerie Loureda w ogniu krytyki. "Jesteśmy tu po to, żeby walczyć, czy robić striptiz?". Wideo INTERIA.TV

Navid Afkari, razem ze swoimi dwoma braćmi, brał aktywny udział w antyrządowych demonstracjach, które odbywały się w 2018 roku. Rodzeństwu zawodnika wymierzono karę pozbawienia wolności (ponad dwa i ponad cztery lata), natomiast przetrzymywanie w areszcie Navida trwało zdecydowanie dłużej.



Okazało się, że 27-letni Irańczyk został oskarżony także o morderstwo Hassana Torkamana, robotnika z Iranu. Po wielu tygodniach w tamtejszej telewizji wyemitowano nagranie z wycieńczonym Afkarim, który przed kamerami przyznawał się do popełnionych czynów.



Matka Navida twierdzi, że jej syn był torturowany tak długo, aż w końcu przyznał się do winy. Według jej relacji do podobnie skandalicznych praktyk dochodzi w Iranie dość często, a w telewizji regularnie emitowane są nagrania protestantów, którzy przyznają się do zbrodni, których najprawdopodobniej nie popełnili.



W walkę o uniknięcie kary śmierci, której termin nie został jeszcze ustalony, włączył się Dana White, szef organizacji UFC. Zaapelował on publicznie o pomoc do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Reklama

"Słyszę, że Iran chce stracić popularną gwiazdę sportów walki, 27-letniego Navida Afkariego, którego jedynym przewinieniem były antyrządowe protesty. Protestowano przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i inflacji" - napisał na Twitterze Donald Trump.