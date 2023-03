UFC: Mateusz Gamrot z ważnym zwycięstwem! Sędziowie mieli niezłą zagwozdkę

Na gali UFC 285 w Las Vegas Mateusz Gamrot zmierzył się z Jalinem Turnerem. Starcie było trudne i bardzo bliskie, co pokazał m.in. werdykt sędziowski. Arbitrzy byli niejednogłośni, każdy z nich punktował starcie w inny sposób. Ostatecznie, co najważniejsze, to Polak wyszedł zwycięsko z tej potyczki.