Polski zawodnik MMA wygrał trzecią walkę w UFC i był tym wyraźnie pobudzony, czemu wyraz dał już w pierwszej rozmowie prowadzonej po pojedynku w oktagonie. Wcześniej zakończył rywalizację na swoją korzyść posyłając rywalowi niezwykle mocny cios kolanem.

UFC. Mateusz Gamrot o Conorze Mcgregorze "To biznesmen"

- Jestem najlepszy. Jestem problemem dla każdego w tej dywizji. 2023 będzie moim rokiem! Każdy chce walki z Conorem McGregorem, ale kim on właściwie jest? Dobry był pięć lat temu, teraz to biznesmen, a nie wojownik - mówił "Gamer" do kamery bezpośrednio po starciu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gamrot: McGregor nie jest już prawdziwym wojownikiem. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

McGregor to jedna z legend UFC, która przez wiele lat dominowała w swojej kategorii. Jego dobra passa zakończyła się w 2018 roku po porażce z Chabibem Nurmagomiedowem. Dużo bardziej "interesującym" przeciwnikiem wydaje się być dla Gamrota 35-letni Michael Chandler.

Reklama

Mateusz Gamrot pokonał Diego Ferreirę. Kapitalna seria trwa



- Mówiłeś, że chcesz walczyć z Conorem. W UFC masz bilans 1-2. Wyjdź ze mną! Podobno jesteś zapaśnikiem, także zróbmy to, zmierz się ze mną! Życzę ci wszystkiego najlepszego, szybkiego powrotu do zdrowia i w przyszłym roku się zmierzmy - zaapelował do zawodnika, który przegrał dwie ostatnie walki w UFC.

MR