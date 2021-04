Mateusza Gamrota, byłą gwiazdę KSW, już w sobotę czeka drugi pojedynek dla prestiżowej federacji UFC. Rywalem "Gamera" będzie doświadczony Scott Holtzman. W piątek obaj zawodnicy spotkali się po raz pierwszy.

W swoim debiucie Polak musiał uznać wyższość Gurama Kutateladze. Po bardzo wyrównanym pojedynku sędziowie niejednogłośnie wskazali właśnie na Gruzina. Gamrot miał poczucie niedosytu, jednak zapowiedział, że wróci silniejszy. Przy okazji zeszła z niego presja zawodnika niepokonanego, gdyż była to jego pierwsza porażka w karierze.

- Byłem niepokonanym zawodnikiem i patrzyło się, by utrzymać ten nieskazitelny rekord. Teraz nie ma żadnej presji. Nie dbam o swój rekord na dobrą sprawę. Chcę wyjść i dać bardzo dobrą walkę, bardzo dobre widowisko, na jakie ludzie zasługują - powiedział w rozmowie z Igorem Marczakiem.

Holtzman stoczył dla UFC już 11 pojedynków. Na pewno będzie to trudna przeprawa dla "Gamera". W piątek obaj zawodnicy pojawili się na ceremonii ważenia, a następnie stanęli twarzą w twarz.

