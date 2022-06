UFC. Mateusz Gamrot i Arman Tsarukyan wypełnili limit wagowy

Dla Gamrota będzie to piąta walka dla UFC. W debiucie przegrał po świetnej i bardzo wyrównanej walce z Guramem Kutateladze. Kolejne trzy starcia padły już łupem Polaka. "Gamer" wygrywał" ze Scottem Holtzmanem, Jeremym Stephensem oraz Diego Ferreirą. Każdą z tych walk kończył przed czasem.

Dla Ormianina urodzonego w Gruzji najbliższe starcie będzie siódmym w największej organizacji MMA na świecie. Podobnie jak Polak, przegrał on w debiucie, a jego pogromcą był czołowy obecnie lekki, Islam Makhachev. Następne pięć walk to już same wygrane, dwie ostatnie przed czasem.

Mateusz Gamrot kontra Arman Tsarukyan w UFC

Obaj zawodnicy zmieścili się w limicie kategorii lekkiej - 155 funtów (w walkach niemistrzowskich dopuszczana jest tolerancja 1 funt). Tsarukyan już raz w swojej karierze w UFC przestrzelił z wagą. Tym razem nie miał takich problemów.

Wyniki ważenia w walce wieczoru:

155 lb: Mateusz Gamrot (156) vs. Arman Tsarukyan (156)

Transmisja gali UFC: Gamrot - Tsarukyan w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek w nocy z soboty na niedzielę o godz. 04:00.