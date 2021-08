Mateusz Gamrot rozpoczął swoją przygodę z największą organizacją MMA na świecie w październiku 2020 roku. Przegrał wtedy minimalnie z Guramem Kutateladze, ale pokazał się z bardzo dobrej strony i zgarnął bonus za walkę wieczoru. Później zmierzył się ze Scottem Holztmanem i tym razem nie zostawił werdyktu sędziom.

Wygrał przez nokaut w drugiej rundzie, do tego zanotował bonus za występ wieczoru. Trzecia jego walka odbyła się 17 lipca 2021 roku. Polak potrzebował nieco ponad minutę, by poddać Jeremy'ego Stephensa. Była to najszybsza kimura w historii UFC, co dało "Gamerowi" trzeci bonus z rzędu.

Gamrot zdążył już odpocząć, a po drodze wziął ślub. Teraz polski zawodnik kategorii lekkiej jest już gotowy na kolejne wyzwania, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.



