UFC Londyn: O której godzinie walczy Iwo Baraniewski? Transmisja i karta walk

To będzie niezwykle ważny wieczór dla polskich fanów mieszanych sztuk walki. Już w najbliższą sobotę, 21 marca 2026 r., największa organizacja MMA na świecie powraca do Europy z galą UFC Fight Night w legendarnej hali The O2 w Londynie.

W najważniejszym pojedynku wieczoru o miano pretendenta w wadze piórkowej zmierzą się niepokonani Movsar Evloev oraz Lerone Murphy. Jednak uwaga kibiców nad Wisłą będzie skupiona przede wszystkim na walce naszego utalentowanego rodaka, Iwo Baraniewskiego.

Dla 27-letniego Polaka będzie to drugi występ pod sztandarem amerykańskiego giganta. Baraniewski (7-0, 5 KO) ma za sobą fenomenalny 2025 rok. Najpierw we wrześniu wywalczył kontrakt w programie Dana White's Contender Series, błyskawicznie nokautując rywala w zaledwie 20 sekund. Następnie, na grudniowej gali UFC 323, po istnej wojnie pełnej zwrotów akcji, znokautował w pierwszej rundzie Turka Ibo Aslana, zgarniając przy tym bonus za występ wieczoru. Polak wciąż pozostaje niepokonany w zawodowej karierze i wyrasta na dużą nadzieję kategorii półciężkiej.

Przeciwnikiem reprezentanta warszawskiego Aligatores Fight Club będzie niezwykle doświadczony Austen Lane (13-7, 11 KO). Amerykanin, który w przeszłości toczył boje w kategorii ciężkiej, charakteryzuje się doskonałymi warunkami fizycznymi, mierzy aż 198 cm wzrostu, co da mu wyraźną przewagę zasięgu. Lane ma jednak za sobą gorszą passę, przegrywając cztery z ostatnich pięciu starć, co z pewnością będzie chciał wykorzystać bazujący na fenomenalnym judo i potężnym ciosie Baraniewski.

UFC Londyn: O której godzinie walczy Iwo Baraniewski?

Dla kibiców w Polsce mamy doskonałe wieści, dzięki europejskiej lokalizacji gali, obejdzie się bez zarywania nocy. Wydarzenie w stolicy Anglii rozpocznie się od karty wstępnej o godzinie 18:00 polskiego czasu. Pojedynek Iwo Baraniewskiego został doceniony przez amerykańskich promotorów i umieszczony wysoko na karcie głównej, która wystartuje punktualnie o 21:00. Polsko-amerykańskie starcie będzie trzecim z kolei głównym zestawieniem, dlatego "Rudy" zamelduje się w oktagonie w okolicach godziny 22:00.

Gdzie oglądać galę UFC w Londynie? [TRANSMISJA]

Prawa do transmisji najważniejszych wydarzeń Ultimate Fighting Championship posiada stacja Polsat. Sobotnią galę z Londynu, a przede wszystkim kartę główną ze starciem Polaka, będzie można śledzić na żywo na kanale Polsat Sport 2 (lub na innych antenach sportowych nadawcy) oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go. Alternatywą dla fanów jest oficjalna platforma UFC Fight Pass, która pokaże całe wydarzenie z angielskim komentarzem.

