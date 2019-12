​Jan Błachowicz (25-8) nie będzie musiał długo czekać na swój następny pojedynek. "Cieszyński Książę" 15 lutego w Nowym Meksyku stanie do rewanżowego pojedynku z Coreyem Andersonem (13-4).

Co ciekawe ich starcie będzie walką wieczoru UFC on ESPN+25, a zwycięzca będzie już bardzo bliski walki o mistrzowski pas!



Do ich pierwszego pojedynku doszło w 2015 roku, gdy nasz reprezentant został zdominowany i rozbijany w parterze przez trzy rundy. Ostatecznie przegrał na punkty, od tego czasu minęło sporo czasu, ale Amerykanin nie zapomniał o tym, co zrobił w Las Vegas.

Od tego czasu Polak poczynił jednak postęp. W lutym przekonany się jak duży.