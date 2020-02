W sobotę odbędzie się UFC on ESPN+25 w Rio Rancho, a wcześniej odbyła się oficjalna ceremonia ważenia. Jan Błachowicz (25-8) wypełnił limit wagowy! Nasz reprezentant w walce wieczoru zmierzy się z Coreyem Andersonem (13-4), a zwycięzca najprawdopodobniej zyska miano pretendenta do walki o tytuł. Przypomnijmy, że jest to rewanż po latach, a w pierwszym starciu "Cieszyński Książę" został zdominowany na przestrzeni trzech rund.

Walka wieczoru:

205 lb: Jan Błachowicz (206) vs Corey Anderson (205)

główna karta:

170 lb: Diego Sanchez (171) vs Michel Pereira (170)

125 lb: Montana De La Rosa (126) vs Mara Romero Borella (125)

125 lb: Ray Borg (128) vs Rogério Bontorin (126)

155 lb: Brok Weaver (156) vs Rodrigo Vargas (156)

155 lb: Yancy Medeiros (155) vs Lando Vannata (156)

pozostałe:

170 lb: Tim Means (171) vs Daniel Rodriguez (171)

135 lb: John Dodson (133,5) vs Nathaniel Wood (136)

155 lb: Scott Holtzman (156) vs Jim Miller (156)

205 lb: Devin Clark (205) vs Dequan Townsend (202)

135 lb: Casey Kenney (135,5) vs Merab Dvalishvili (136)

135 lb: Macy Chiasson (135) vs Shanna Young (134)

125 lb: Mark De La Rosa (126) vs Raulian Paiva (126)