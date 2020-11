Jan Błachowicz (27-9, 8 KO, 9 SUB) zmierzy się z Israelem Adesanyą (20-0, 15 KO) w pierwszej obronie pasa mistrzowskiego wagi półciężkiej UFC. Nigeryjczyk tym samym zmienia kategorię ze średniej na półciężką, aby spróbować zdobyć drugi pas. Informację o walce Błachowicz - Adesanya potwierdził Dana White.

Błachowicz zdobył pas mistrzowski w kategorii półciężkiej podczas gali UFC 253, kiedy pokonał Dominicka Reyesa przez nokaut w drugiej rundzie. Od tamtej pory w mediach pojawiały się różne informacje na temat rywala Polaka w pierwszej obronie pasa. W ostatnich kilkunastu dniach scenariusz superfightu z Adesanyą stawał się coraz bardziej realny ze względu na dyskusje obu zawodników pojawiające się w mediach społecznościowych.

Polski mistrz podkreślał jednak, że od konkretów jest daleko. O potencjalnej walce z Nigeryjczykiem mieszkającym w Nowej Zelandii mówił także w magazynie sportów walki "Koloseum". - Na razie to przepychanki. Rozmów nie ma - twierdził "Cieszyński Książę" w rozmowie z Łukaszem Jurkowskim.

W ciągu ostatnich dni rozmowy musiały jednak rozpocząć się i nabrać tempa, bo Dana White zapytany po gali UFC Vegas 12 przez ESPN, przyznał, że Błachowicz zmierzy się z Adesanyą.

Adesanya swoją ostatnią walkę stoczył również podczas gali UFC 253 w Abu Dhabi. Podobnie jak Błachowicz zwyciężył przez TKO w 2. rundzie, triumfując nad Paulo Costą. Pas kategorii średniej "The Last Stylebender" zdobył w październiku 2019 roku po zwycięstwie nad Robertem Whittakerem, a później bronił go jeszcze raz - w starciu z Yoelem Romero. Limit wagowy kategorii średniej to 84 kg, a więc Adesanya będzie mógł być w pojedynku z Błachowiczem aż 9 kilogramów cięższy.

Data i lokalizacja walki Błachowicza z Adesanyą nie jest jeszcze znana. Polski mistrz zadeklarował jednak kilka dni temu w mediach społecznościowych, że będzie gotowy na starcie z Nigeryjczykiem w marcu 2021 roku.

