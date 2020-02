​Zmiany w oficjalnym rankingu UFC w kategorii półciężkiej! Nie może być inaczej po ostatnim sukcesie naszego reprezentanta Jana Błachowicza (26-8), który już w pierwszej odsłonie znokautował Coreya Andersona podczas gali w Rio Rancho.

Polak wskazuje dwie pozycje wyżej i tym samym prześciga byłego mistrza Daniela Cormiera (22-2). Aktualnie Błachowicz plasuje się na czwartej pozycji na świecie i najprawdopodobniej będzie następnym pretendentem do tytułu.



Pozbawić go walki o tytuł może Dominick Reyes, który liczy na natychmiastowy rewanż z Jonem Jonesem. (26-1). Zdania są podzielone, ale większość uważa, że to podopieczny Roberta Jocza powinien napisać nową historię z mistrzem.



Zdjęcie Ranking UFC w kategorii półciężkiej /