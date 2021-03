Walka wieczoru gali UFC Fight Night 187 pomiędzy Leonem Edwardsem i Belalem Muhammadem uznana została za nieodbytą. Starcie zostało przerwane w drugiej rundzie po nieintencjonalnym faulu Anglika, który trafił palcem w oko rywala.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze. Trener Marcin Brosz przed meczem z Zagłębiem Lubin. Wideo INTERIA.TV

Sklasyfikowany na trzecim miejscu w rankingu kategorii półśredniej Edwards przystępował do walki z serią ośmiu wygranych pojedynków z rzędu. Zwycięstwo nad Muhammadem miało go przybliżyć do starcia o mistrzowski. Z kolei Amerykanin pochodzenia palestyńskiego przed walką plasował się na 13. lokacie rankingu dywizji do 170 funtów.

Reklama

Po intensywnej pierwszej rundzie, w której pojawiły się zarówno wymiany w stójce, jak i elementy zapasów w drugiej odsłonie, rozpoczęła się trzecia odsłona. 18 sekund po pierwszym gongu Edwards zaatakował Muhammada otwartą dłonią. Palec Anglika wylądował w oku Amerykanina. "Remember The Name" upadł na matę i zwijał się z bólu. Następnie został przebadany przez lekarza. Oko zawodnika z Chicago puchło coraz mocniej. Ostatecznie w związku z niezdolnością do kontynuowania pojedynku przez Muhammada walka została przerwana. Ogłoszono "No Contest". To nie było jedyne kontrowersyjne zakończenie walki podczas tej gali. W pierwszym starciu karty głównej Eryk Anders uderzył kolanem w głowę Darrena Stewarta. Ta walka również została uznana za nieodbytą. Oprócz tego bardzo szybkie zwycięstwa przez nokauty odnieśli Ryan Spann i Dan Ige. Pierwszy potrzebował 71 sekund na odprawienie Gavina Tuckera, zaś drugi w 22 sekundy pokonał Mishę Cirkunova.

Wyniki gali:

Karta główna:

170 lb: Leon Edwards - Belal Muhammad - w wyniku nieumyślnego faulu (palec w oku) walka została uznana za nieodbytą.

205 lb: Ryan Spann pokonał Mishę Cirkunova przez TKO w 1. rundzie, 1:11

145 lb: Dan Ige pokonał Gavina Tuckera przez KO w 1. rundzie, 0:22

135 lb: Davey Grant pokonał Jonathana Martineza przez KO w 2. rundzie

125 lb: Matheus Nicolau pokonał Manela Kape przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

185 lb: Eryk Anders - Darren Stewart - w wyniku nielegalnego kolana wyprowadzonego przez Andersa, walka została uznana za nieodbytą

Karta wstępna:

115 lb: Angela Hill pokonała Ashley Yoder przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 30-27)

145 lb: Charles Jourdain pokonał Marcelo Rojo przez TKO w 3. rundzie, 4:31

135 lb: Rani Yayha pokonał Raya Rodrigueza przez poddanie (duszenie trójkątne rękoma) w 2. rundzie, 3:09

155 lb: Nasrat Haqparast pokonał Rafa Garcię przez jednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 30-27)

125 lb: JJ Aldrich pokonała Cortney Casey przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

115 lb: Jinh Yu Frey pokonała Glorię de Paulę przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

170 lb: Matthew Semelsberger pokonał Jasona Witta przez KO w 1. rundzie, 0:16

mtu, Polsat Sport



Przeczytaj więcej na Polsatsport.pl!