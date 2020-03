Szwedka Bea Malecki (2-0) ma za sobą już drugie zwycięstwo pod szyldem UFC. Jak wskazuje nazwisko ma ona polskie korzenie! 'Bad News Barbie' jednogłośną decyzją sędziów pokonała Veronicę Macedo (6-4-1), mającą za sobą spory epizod w Ankos Zapasy Poznań, podczas gali w Brasilii.

Wojowniczka z Wenezueli próbowała być ciągle aktywna i zaskoczyć swoim uderzeniem, ale Malecki, kiedy dochodziła do celu, to widać było różnice siły.



W drugiej odsłonie Macedo mocno ruszyła i trzeba przyznać, że dochodziła do celu coraz częściej akcjami bokserskimi. Mimo wszystko Wenezuelka za wszelką cenę chciała obalić i ostatecznie sama lądowała na plecach. Malecki była w dosiadzie i miała dogodne pozycje, ale łatwo je marnowała lub wstawała, żeby nie ryzykować. W końcówce wojowniczka reprezentująca Szwecję mocno atakowała i wydawało się nawet, że jest blisko skończenia, ale zabrakło czasu.

W trzeciej rundzie Macedo już bezradnie wchodziła w nogi i z dużym zmęczeniem wstawała. 28-letnia Malecki nie wykorzystała okazji, aby zakończyć walkę przed czasem, a do tego sporo zebrała, ponieważ wchodziły choćby parokrotnie uderzenia tylną częścią pięści oponentki. W końcówce Macedo coraz częściej dochodziła do celu z obszernymi sierpami, a na koniec obie ruszyły do szaleńczej już, ale jakże wymuszającej wymiany.