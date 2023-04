- Caio to bardzo dobry parterowiec. Ma ładną serię wygranych, ale nie boję się go. Muszę pokazać najlepszą wersję siebie i być gotowym. Ta kategoria wagowa jest idealna dla mnie - mówił Polak na konferencji prasowej poprzedzającej starcie.

UFC: Michał Oleksiejczuk - Caio Borralho

Druga runda zaczęła się bardzo podobnie. Borralho minutę później dobrze zanurkował po nogi Polaka i przeniósł walkę do parteru. "Lord" nie miał łatwo. Musiał przenieść bój z powrotem do stójki. Brazylijczyk kontynuował jednak zniszczenie i doszedł do najlepszej możliwej pozycji, czyli do dosiadu, gdzie pojedynczymi ciosami męczył Oleksiejczuka. Po chwili zaczął szukać duszenia zza pleców.