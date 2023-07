Jan Błachowicz wraca do klatki UFC po siedmiu miesiącach przerwy. Wcześniejsze starcie Polaka z Magomedem Ankalajewem zakończyło się... remisem. "Cieszyński Książę" tym samym był bardzo blisko powrotu na tron kategorii półciężkiej. Ostatecznie się to nie udało, ale nasz wojownik nadal jest w grze.

Pas wagi półciężkiej od czasu utraty przez Błachowicza przechodzi bardzo zawiłą drogę. Najpierw odebrał mu go Glover Teixeira, ale ten już w pierwszej obronie stracił go na rzecz Jirego Prochazki w ostatnich sekundach pięciorundowej batalii. Czech nie mógł bronić tytułu, ponieważ nabawił się bardzo poważnej kontuzji kręgosłupa, która wykluczyła go z walk już na ponad rok.