UFC. Anderson Silva zakończył karierę. Posypały się piękne podziękowania

Zaledwie tydzień temu jedna z legend UFC Khabib Nurmagomedov poinformował o zakończeniu sportowej kariery, a już przyszła pora na kolejnego mistrza. Na gali UFC Vegas 12 Anderson Silva zmierzył się z Uriahem Hallem. Po walce potwierdził, że był to jego ostatni pojedynek w największej organizacji MMA.

Walka nie zakończyła się tak, jak życzyłby sobie tego "Pająk". W czwartej rundzie Silva został obalony przez rywala, który licznymi ciosami doprowadził do finału, choć później przepraszał za to legendarnego Brazylijczyka. Obaj zawodnicy uklękli na macie i objęli się. - Kocham cię, wciąż jesteś jednym z najlepszych - mówił Hall ze łzami w oczach. Silva nie pozostał mu dłużny. - Rób dalej, to co robisz. A dzisiaj ciesz się chwilą. Też cię kocham - odparł przytulając 36-letniego Jamajczyka.

Po wszystkim potwierdził, że było to jego ostatnie starcie w UFC.

- Dzisiaj był dzień Uriaha, ale ja i tak cieszę się z tego pojedynku. Teraz jadę do domu zobaczyć się z rodziną i zespołem, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy to definitywny koniec. To moje powietrze, coś, co robiłem przez całe życie. Zobaczymy co przyniesie przyszłość - mówił Brazylijczyk, nie wykluczając udziału w innych walkach.

Silva to absolutna legenda i jeden z najlepszych zawodników w historii organizacji UFC. W przeszłości był mistrzem kategorii średniej, do tego na jego koncie jest wiele rekordów. Pożegnanie się z największą organizacją MMA wywołało wielkie poruszenie, a wybitnemu zawodnikowi hołd oddały najważniejsze postacie świata sportów walki.

Zaczął szef UFC Dana White. "Dziękuję za niesamowite chwile" - napisał.

Nie mogło zabraknąć Jona Jonesa, byłego mistrza UFC w wadze półciężkiej. "Dziękuję Anderson. Kochamy cię" - zapewnił.



Swoją cegiełkę dołożył świeżo upieczony czempion UFC Jan Błachowicz. "Legenda. Dziękuję za każdą sekundę twojej magii" - opublikował na Twitterze.



"Prawdziwy przykład mistrza. Zawsze pełen szacunku i umiejętności, których nigdy nie zapomnimy. Absolutna legenda - zachwycał się Alexander Volkanovski, mistrz UFC w wadze piórkowej.



"Inspirował całe pokolenia zawodników" - dodała australijska fighterka Megan Anderson.

Chisanga Malata - dziennikarz sportów walki podzielił się bardziej osobistymi przemyśleniami. "Widzieliśmy już wielu mistrzów, ale żadnego z taką aurą, jaką miał Silva. Może przegrać, ale jego pozycja w tym sporcie już dawno została utrwalona".



