UFC 329: McGregor - Holloway. Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

UFC 329 zapowiada się jako jedna z najgłośniejszych gal ostatnich lat. Największa organizacja MMA na świecie przygotowała kartę walk naszpikowaną gwiazdami, a w centrum uwagi znalazł się długo wyczekiwany powrót Conora McGregora. Irlandczyk ponownie wejdzie do oktagonu po blisko pięcioletniej przerwie od zawodowych startów, a jego rywalem będzie były mistrz kategorii piórkowej Max Holloway. To rewanż za ich pierwsze starcie z 2013 roku, kiedy górą był "Notorius" jeszcze przed rozpoczęciem swojej mistrzowskiej dominacji w UFC.

Pojedynek McGregora z Hollowayem będzie walką wieczoru gali UFC 329 i już teraz uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń roku w świecie MMA. Conor wraca z zamiarem udowodnienia, że wciąż potrafi rywalizować z najlepszymi, natomiast Hawajczyk znajduje się w znakomitej formie i będzie chciał dopisać do swojego imponującego dorobku zwycięstwo nad jedną z największych ikon tego sportu. Starcie dwóch byłych mistrzów gwarantuje ogromne emocje zarówno pod względem sportowym, jak i medialnym.

McGregor już ma rekord. Szaleństwo za oceanem. W tle prawie 100 milionów

Równie mocno prezentuje się karta główna. Benoit Saint Denis skrzyżuje rękawice z Paddym Pimblettem w pojedynku, który może wyłonić kolejnego pretendenta do ścisłej czołówki kategorii lekkiej. Kibice zobaczą także starcie czołowych zawodników wagi koguciej, Cory'ego Sandhagena z Mario Bautistą. Nie zabraknie również widowiskowej walki Brandona Royvala z Lone'erem Kavanaghem oraz pojedynku dwóch efektownie walczących lekkich, Kinga Greena i Terrance'a McKinney'a.

Także karta wstępna obfituje w rozpoznawalne nazwiska. Były mistrz kategorii średniej Robert Whittaker spróbuje zatrzymać groźnego Nikitę Krylova, a kolejny występ w UFC zaliczy mistrz olimpijski w zapasach Gable Steveson, którego organizacja od początku przedstawia jako jednego z największych talentów w wadze ciężkiej. Do oktagonu powróci również były mistrz kategorii koguciej Cody Garbrandt, który zmierzy się z Adrianem Yanezem.

Rozwiń

UFC 329 będzie więc galą pełną byłych mistrzów, czołowych pretendentów i zawodników, którzy mogą w najbliższych miesiącach walczyć o pasy mistrzowskie. Dla wielu kibiców najważniejszym wydarzeniem pozostanie jednak powrót Conora McGregora. Irlandczyk od lat pozostaje jedną z największych gwiazd światowego MMA, dlatego jego kolejny występ przyciągnie przed ekrany miliony fanów z całego świata.

UFC 329: McGregor - Holloway. Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Karta główna (start 3:00, transmisja w Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

77,1 kg: Max Holloway (28-9) pokonał Conora McGregora (22-7) przez kontuzję rywala w 1. rundzie

70,3 kg: Paddy Pimblett (24-4) pokonał Bonoit Saint-Denis (17-4) przez poddanie w 1. rundzie

61,2 kg: Mario Bautista (18-3) pokonał Cory'ego Sandhagena przez jednogłośną decyzję sędziów

56,7 kg: Brandon Royval (18-9) pokonał Lone'era Kavanagha (10-2) przez poddanie w 3. rundzie

70,3 kg: King Green (26-17-1) pokonał Terrance'a McKinney'ego (18-9) przez TKO w 1. rundzie

Karta wstępna (1:00):

83,9 kg: Robert Whittaker (27-9) pokonał Nikitę Kryłowa (31-12) przez TKO w 3. rundzie

120,2 kg: Gable Steveson (4-0) pokonał Elishaa Ellisona (5-3) przez TKO w 1. rundzie

61,2 kg: Adrian Yanez (17-6-1) pokonał Cody'ego Garbrandta (15-7) przez TKO w 1. rundzie

65,8 kg: Luke Riley (14-0) pokonał Kaia Kamakę III (18-8-1) przez TKO w 1. rundzie

Karta przedwstępna (23:00):

56,7 kg: Cong Wang (10-1) pokonała Tracy Cortez (12-3) przez jednogłośną decyzję sędziów

83,9 kg: Damian Pinas (10-1) pokonał Cesara Almeidę (7-3) przez nokaut w 1. rundzie

61,2 kg: Farid Basharat (16-0) pokonał Johna Garzę II (6-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

83,9 kg: Ryan Gandra (10-1) pokonał Zacha Reese (10-4) przez TKO w 1. rundzie

56,7 kg: Alessandro Costa (17-5) pokonał Cody'ego Durdena (18-11-1) przez poddanie w 2. rundzie

Z T-Mobile Areny w Las Vegas - Adam Lewicki, Interia Sport

Conor McGregor ALESSIO MORGESE / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport