UFC 329 zapowiada się jako jedna z najgłośniejszych gal ostatnich lat. Największa organizacja MMA na świecie przygotowała kartę walk naszpikowaną gwiazdami, a w centrum uwagi znalazł się długo wyczekiwany powrót Conora McGregora. Irlandczyk ponownie wejdzie do oktagonu po blisko pięcioletniej przerwie od zawodowych startów, a jego rywalem będzie były mistrz kategorii piórkowej Max Holloway. To rewanż za ich pierwsze starcie z 2013 roku, kiedy górą był "Notorius" jeszcze przed rozpoczęciem swojej mistrzowskiej dominacji w UFC.

Pojedynek McGregora z Hollowayem będzie walką wieczoru gali UFC 329 i już teraz uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń roku w świecie MMA. Conor wraca z zamiarem udowodnienia, że wciąż potrafi rywalizować z najlepszymi, natomiast Hawajczyk znajduje się w znakomitej formie i będzie chciał dopisać do swojego imponującego dorobku zwycięstwo nad jedną z największych ikon tego sportu. Starcie dwóch byłych mistrzów gwarantuje ogromne emocje zarówno pod względem sportowym, jak i medialnym.

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Równie mocno prezentuje się karta główna. Benoit Saint Denis skrzyżuje rękawice z Paddym Pimblettem w pojedynku, który może wyłonić kolejnego pretendenta do ścisłej czołówki kategorii lekkiej. Kibice zobaczą także starcie czołowych zawodników wagi koguciej, Cory'ego Sandhagena z Mario Bautistą. Nie zabraknie również widowiskowej walki Brandona Royvala z Lone'erem Kavanaghem oraz pojedynku dwóch efektownie walczących lekkich, Kinga Greena i Terrance'a McKinney'a.

Także karta wstępna obfituje w rozpoznawalne nazwiska. Były mistrz kategorii średniej Robert Whittaker spróbuje zatrzymać groźnego Nikitę Krylova, a kolejny występ w UFC zaliczy mistrz olimpijski w zapasach Gable Steveson, którego organizacja od początku przedstawia jako jednego z największych talentów w wadze ciężkiej. Do oktagonu powróci również były mistrz kategorii koguciej Cody Garbrandt, który zmierzy się z Adrianem Yanezem.

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UFC 329 będzie więc galą pełną byłych mistrzów, czołowych pretendentów i zawodników, którzy mogą w najbliższych miesiącach walczyć o pasy mistrzowskie. Dla wielu kibiców najważniejszym wydarzeniem pozostanie jednak powrót Conora McGregora. Irlandczyk od lat pozostaje jedną z największych gwiazd światowego MMA, dlatego jego kolejny występ przyciągnie przed ekrany miliony fanów z całego świata.

UFC 329: McGregor - Holloway. Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

Karta główna (start 3:00, transmisja w Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

77,1 kg: Conor McGregor (22-6) vs. Max Holloway (27-9)

70,3 kg: Benoit Saint-Denis (17-3) vs. Paddy Pimblett (23-4)

61,2 kg: Cory Sandhagen (18-6) vs. Mario Bautista (17-3)

56,7 kg: Brandon Royval (17-9) vs. Lone'er Kavanagh (10-1)

70,3 kg: King Green (25-17-1) vs. Terrance McKinney (18-8)

Karta wstępna (1:00):

83,9 kg: Robert Whittaker (26-9) vs. Nikita Krylov (31-11)

120,2 kg: Gable Steveson (3-0) vs. Elisha Ellison (5-2)

61,2 kg: Cody Garbrandt (15-7) vs. Adrian Yanez (17-6-1)

65,8 kg: Luke Riley (13-0) vs. Kai Kamaka III (18-7-1)

Karta przedwstępna (23:00):

56,7 kg: Tracy Cortez (12-3) vs. Cong Wang (9-1)

83,9 kg: Damian Pinas (10-1) pokonał Cesara Almeidę (7-3) przez nokaut w 1. rundzie

61,2 kg: Farid Basharat (16-0) pokonał Johna Garzę II (6-2) przez jednogłośną decyzję sędziów

83,9 kg: Ryan Gandra (10-1) pokonał Zacha Reese (10-4) przez TKO w 1. rundzie

56,7 kg: Alessandro Costa (17-5) pokonał Cody'ego Durdena (18-11-1) przez poddanie w 2. rundzie

Z T-Mobile Areny w Las Vegas - Adam Lewicki, Interia Sport

Conor McGregor ALESSIO MORGESE / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Zapadła decyzja ws. hitowej walki Conora McGregora Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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