Wojownik z Miami od dłuższego czasu przeplata wygrane z porażkami. Po przegranej w sierpniu 2021 r. na moment rozstał się z UFC, aby powrócić do programu "The Ultimate Fighter", gdzie trenerami byli Michael Chandler i Conor McGregor. To właśnie tam Amerykanin popisał się nokautem... w 8. sekundzie walki!