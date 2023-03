UFC 285: Niesamowity powrót legendy! Wykończył rywala w dwie minuty

Jon Jones wracał do oktagonu UFC po trzyletniej przerwie. Były wieloletni mistrz wagi półciężkiej zadebiutował w kategorii ciężkiej i od razu miał szansę wywalczenia trofeum czempiona. Powrót "Bonesa" był wielkim wydarzeniem dla fanów MMA na całym świecie. Mówiło się o tym od wielu miesięcy. Swego czasu na walkę wyzywał go m.in. Jan Błachowicz. Naprzeciw Amerykanina stanął były tymczasowy mistrz Ciryl Gane.

Przed starciem mówiło się, że Gane swoich szans może szukać w stójce, gdyż jego styl bazowy to kickboxing. Jon Jones to zawodnik kompletny, ale najbardziej Francuzowi mógł zagrozić zapaśniczo.

Starcie Jon Jones - Ciryl Gane zakontraktowane było na pięć rund po pięć minut, ale potrwało jedynie dwie minuty i sekundę. Kiedy Bruce Buffer wykrzyczał nazwisko Jona Jonesa, na hali słychać było wielką wrzawę. Do niecodziennej sytuacji doszło przy wejściu "Bonesa" do klatki. Miał owinięte taśmą palce, więc komisja stanowa potrzebowała sprawdzić, czy sprawa była wcześniej zgłoszona. Po chwili Amerykanin bezproblemowo wszedł do klatki.

Pierwsze kopnięcie Gane'a było już kłopotliwe, bowiem trafił oponenta w krocze. Jones potrzebował momentu na dojście do siebie i wznowił pojedynek. Szybko ruszył po swoją największą broń - zapasy. Złapał szczelny klincz i sprowadził przeciwnika do parteru pod siatką. Tam chwycił szyję Francuza i zmusił go do poddania. Trzeba przyznać, że Ciryl Gane w ogóle nie zaprezentował swoich umiejętności w tym pojedynku.