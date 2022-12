UFC 282: Jan Błachowicz zremisował walkę o pas

Po trzech starciach można było stwierdzić, że jest to wyrównana potyczka. Do czwartej rundy Dagestańczyk wyszedł bardzo agresywnie. Jego planem było unikanie stójki, męczenie Polaka pod siatką i ewentualnie sprowadzenie walki do parteru. Udało mu się to trzy minuty przed końcem rundy. Ankalajew wszedł za plecy i szukał poddania, Błachowicz zdołał się uchronić, ale to Rosjanin cały czas z góry obijał cieszynianina.