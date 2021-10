"Cieszyński Książe" w Abu Zabi będzie bronił mistrzowskiego pasa w kategorii półciężkiej. Warto przypomnieć, że polski zawodnik zasiadł na tronie właśnie podczas wydarzenia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na gali UFC 253 w 2020 roku.

Oprócz Błachowicza w sobotę wystąpi dwóch innych Polaków. Rywalem Michała Oleksiejczuka (15-4-1NC, 10 KO, 1 SUB) będzie Shamil Gumzatov (14-0, 5 KO, 5 SUB). Natomiast Marcin Tybura (22-6, 9 KO, 6 SUB) powalczy z Aleksandrem Wołkowem (33-9, 22 KO, 3 SUB). Cała trójka Polaków zmieściła się w limitach swoich kategorii wagowych.



Pełne wyniki ważenia zobaczysz na polsatsport.pl

