Karta walk UFC 267:

waga półciężka: Jan Błachowicz (28-8, 8 KO, 9 SUB) - Glover Teixeira (32-7, 18 KO, 9 SUB)

waga kogucia: Petr Yan (15-2, 7 KO, 1 SUB) - Cory Sandhagen (14-3, 6 KO, 3 SUB)

waga lekka: Islam Makhachev (20-1, 3 KO, 9 SUB) - Dan Hooker (21-10, 10 KO, 7 SUB)

waga ciężka: Alexander Volkov (33-9, 22 KO, 3 SUB) - Marcin Tybura (22-6, 9 KO, 6 SUB)

waga półśrednia: Jingliang Li (18-6, 9 KO, 4 SUB) - Khamzat Chimaev (9-0, 6 KO, 3 SUB)

waga półciężka: Magomed Ankalaev (15-1, 8 KO) - Volkan Oezdemir (17-5, 12 KO, 1 SUB)

Karta wstępna:

waga słomkowa: Amanda Ribas (10-2, 3 KO, 4 SUB) - Virna Jandiroba (17-2, 1 KO, 13 SUB)

waga piórkowa: Ricardo Ramos (15-3, 3 KO, 7 SUB) - Zubaira Tukhugov (19-5-1, 7 KO, 1 SUB)

waga średnia: Albert Duraev (14-3, 3 KO, 9 SUB) - Roman Kopylov (8-1, 7 KO)

waga półśrednia: Elizeu Zaleski dos Santos (22-7, 14 KO, 3 SUB) - Benoit St. Denis (8-0-1NC, 1 KO, 7 SUB)

waga półciężka: Michał Oleksiejczuk (15-4-1NC, 10 KO, 1 SUB) - Shamil Gamzatov (14-0, 5 KO, 5 SUB)

waga piórkowa: Makwan Amirkhani (16-6, 1 KO, 11 SUB) - Lerone Murphy (10-0-1, 6 KO)

waga średnia: Hu Yaozong (3-2, 2 KO, 1 SUB) - Andre Petroski (6-1, 4 KO, 2 SUB)

waga lekka: Damir Ismagulov (23-1, 12 KO, 1 SUB) - Magomed Mustafaev (14-3, 10 KO, 4 SUB)

waga musza: Tagir Ulanbekov (13-1, 2 KO, 6 SUB) - Allan Nascimento (18-5, 2 KO, 13 SUB)