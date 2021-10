Błachowicz od początku miał problemy. Już na początku pierwszej rundy został obalony. Do końca pierwszego starcia Teixeira kontrolował sytuację z góry. Polak jednak umiejętnie się bronił i nie odniósł wiele ran. Rundę jednak przegrał.

W drugim starciu wydawało się, że Błachowicz zaczyna dyktować swoje warunki. Do głowy Teixeiry doszło kilka mocnych ciosów. Brazylijczyk próbował obalić, ale Polak dobrze się bronił. Do czasu...



Jan Błachowicz odklepał duszenie i stracił pas

W połowie rundy to jednak Teixeira mocno trafił w stójce. Polak się zachwiał. Chwilę później znalazł się na macie. Brazylijczyk ponownie miał to, co chciał, czyli parter. Tym razem wykorzystał sytuację i skończył walkę.



Polak oddał plecy. Rywal z tego skorzystał. Idealnie zapiął duszenie zza pleców i Błachowicz odklepał.



Reklama

Jan Błachowicz przegrał. Glover Teixeira wykorzystał drugą szansę na zdobycie pasa

Była to pierwsza porażka "Cieszyńskiego Księcia" od lutego 2019 roku. Wtedy lepszy okazał się inny Brazylijczyk Thiago Santos. Od tego czasu Polak wygrał pięć walk z rzędu, z tego dwie mistrzowskie. Najpierw pokonał Dominicka Reyesa, zdobywając pas. Później obronił go, pokonując mistrza kategorii średniej Israela Adesanyę, który polował na drugi tytuł.



Tym razem Błachowicz pożegnał się z pasem. Zdobył go Teixeira, który drugi raz walczył o najwyższe trofeum. W 2014 roku przegrał jednak z Jonem Jonesem jednogłośną decyzją sędziów. Drugiej szansy juz nie zmarnował.



MP